2018-01-07 07:00:00.0

Unterallgäu Blasmusik und Irrwitziges aus dem Leben

Was bei den elften Memminger Kulturtagen alles geboten ist. Ein Überblick.

Zwischen Küchenmaschinen, Kettenkarussell und Lichtgestalten bewegen sich die elften Memminger Kleinkunsttage: Schräg und urkomisch soll es laut Veranstalter Markus Pfeilschifter bei acht Veranstaltungen zugehen, die alle im Antonierhaus stattfinden.

Freitag, 19.Januar: „Ausgewogen“ geht’s los, wenn „daMeier“ alias Matthias Meier auf der Bühne steht. Denn nicht nur den Thermomix bringt er bei seinem ersten Soloprogramm zum Singen. Dabei präsentiert er sich, wie man ihn als Teil von „DaHuawa, daMeier und I“ kennt: hoch musikalisch, ein bisschen tollpatschig und selbstironisch.

Samstag, 20.Januar: Im November 2016 standen sie schon einmal gemeinsam auf der Bühne – an diesem Abend kehren „Il Mimo“ alias Wolfgang Fendt und sein japanischer Kollege Shinya zurück: mit einem Mix aus Theaterkunst, Pantomime und Musik.

Donnerstag, 1.Februar: „Hell“ wird es beim ersten Programm der Kabarett-Trilogie von Michael Altinger, Gewinner des Bayerischen Kabarett-Preises 2017. Er widmet sich dem Wunsch vieler Menschen, zur Lichtgestalt zu werden – oder zumindest mehr aus sich zu machen.

Donnerstag, 8.März: Fünf Künstler an einem Abend vereint die „Mixed-Show“. Bei Songs und Geschichten lädt Liedermacher Mathias Kellner sein Publikum zur Fahrt mit dem „Kettnkarussell“ ein und bietet einen eigenen Blick auf das Leben. Danach übernehmen die „Blechbixn“. Sie verstehen sich als bayerisch freches, bodenständiges Mädelsquartett, das die noch immer männlich dominierte Blasmusikszene aufmischen will. Der Titel ihres Albums: Aus.Äpfe.Amen.

Freitag, 9.März: Mit seinem Programm „Baltasound“ ist Martin Kälberer zu Gast. Mit einer Mischung aus akustischen und elektronischen Elementen schafft Kälberer Klangbilder, inspiriert von der Weite und Einsamkeit des Nordens.

Sonntag, 11.März: Um die Träume von einem glücklichen Dasein und um die Ausgeglichenheit einer Beziehung geht es in „Vor der Ehe wollte ich ewig leben“ von Stephan Bauer. Sein Programm ist eine Abrechnung mit der Single-Gesellschaft, erodierenden Werten und dem Gefühl „Alles geht“.

Donnerstag, 12.April: „Relativ simpel“ wäre das Leben, findet Stephan Zinner: Geburt, Pubertät, Kinder, gutes Bier trinken, in Würde alt werden, sterben. Doch manche Haken machen das Leben zum Hürdenlauf, so die These Zinners, bekannt als Markus Söder-Darsteller vom Nockherberg. Er überspitzt schräge Momente im Leben.

Freitag, 18.Mai: Das Finale ist ein besonderes Gastspiel von „Django 3000“. Im Rahmen ihrer „unplugged-Tour 2018“ tritt die bayerische Folkrockband ohne Verstärker auf und setzt stattdessen auf viel Herzblut, intime Stimmung und die Verbindung zum Publikum. Karten nur unter www.django3000.de. (az)

Infos Mehr zum Vorverkauf und den Terminen unter www.kleinkunstbuehne-memmingen.de.