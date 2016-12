2016-12-18 18:26:00.0

Senden Bleibt nur der Schornstein stehen?

Die Weberei steht auf der Denkmalliste. Doch nicht mehr lange, wenn es nach den Stadträten in Senden geht: Sie wollen nur Teile erhalten. Was das Denkmalamt dazu sagt.

Der Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung erneut mit der Webereihalle in Ay beschäftigt. Der Hintergrund: Im März war den Räten ein Gutachten vorgelegt worden, das besagt, dass nur noch 20 Prozent der originalen Bausubstanz zu erhalten sei. Ein Grund dafür sei der jahrzehntelange Leerstand der denkmalgeschützten Gebäude – in der Zeit sei nichts in Schuss gehalten worden. Die Halle soll aus der Denkmalliste gestrichen werden. Das hat der Stadtrat bereits vor einigen Monaten beschlossen. Nach Angaben der Verwaltung reicht dieser Beschluss jedoch nicht aus, um das Areal wie geplant zu bebauen.

Die CSU-Fraktion hat deswegen nun bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde einen Antrag gestellt, die Webereihalle beseitigen zu lassen. Die sanierungsfähigen Gebäudeteile, zum Beispiel die Backsteinmauer und der Schornstein, sollen jedoch in jedem Fall erhalten werden. Dies soll in einem städtebaulichen Wettbewerb so ausgeschrieben werden. „Das Ziel ist, dass Erhaltenswertes erhalten bleibt“, sagte Walter Wörtz (CSU) zum Antrag seiner Fraktion.

Es gehe darum, Wohnraum zu schaffen – und die Räte müssten schnell entscheiden, denn der Antrag habe auch dann einen langen zeitlichen Nachlauf. Denn er werde sicherlich erst mal abgelehnt, worauf ein Verfahren folge. Erst in der Stadtratssitzung ließ die CSU den Zusatz zum Abbruchantrag eintragen, der besagt, dass sanierungsfähige Teile erhalten bleiben sollen. Mit diesem Zusatz konnten sich dann auch die meisten Räte anfreunden.

Nur Hans Manfred Allgaier reagierte merklich gereizt. Ihm gehe die Entscheidung um derart wichtige Dinge zu schnell. „Was haben wir denn eigentlich noch in Senden – und was sagen unsere Kinder später, wenn sie gerne noch etwas gesehen hätten?“, fragte er in die Runde. Wörtz wehrte sich gegen die Vorwürfe Allgaiers. „Wir brauchen den Startschuss für die Weiterentwicklung des ganzen Gebietes“, sagte Wörtz. Schlussendlich haben die Räte in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, den Antrag bei der Unteren Denkmalschutzbehörde einzureichen. Diese ist die zuständige Baubehörde im Landkreis Neu-Ulm. Ein Antrag aus dem Sendener Stadtrat mit zugehörigem Gutachten sei bisher nicht eingegangen, sagt Kreisbaumeister Rudolf Hartberger. Deswegen wolle er noch keine Stellung dazu nehmen, sagt Hartberger auf Anfrage unserer Zeitung. Bei einem Antrag auf Abbruch an sich gelten jedoch hohe Hürden. Bei Bauwerken, die in der Denkmalliste stehen, sei das noch sehr viel strenger, sagt er.

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege betont, dass jedes Denkmal ein Einzelfall sei. „Grundsätzlich aber geht natürlich mit jedem Denkmal, das abgerissen wird, ein Zeugnis unserer Geschichte verloren“, sagt Pressesprecherin Dorothee Ott. Nach Kenntnis des Amts sei in Senden insbesondere das Kesselhaus statisch gefährdet.

Warum so lange Zeit nichts an der Weberei getan wurde, ist fraglich. Zumal die Gesetze den Eigentümer eines Denkmals dazu verpflichten, es instandzuhalten. Das steht laut Ott zum Beispiel in Artikel 4 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes: „Die Eigentümer (…) von Baudenkmälern haben ihre Baudenkmäler instandzuhalten, sachgemäß zu behandeln und vor Gefährdung zu schützen, soweit ihnen das zuzumuten ist (…).“ Ob etwas zumutbar ist, spielt auch bei einem Abriss eine Rolle – es sei eine Abwägung. Dabei müsse zunächst untersucht werden, ob eine Nutzung möglich und eine Instandsetzung verhältnismäßig seien, sagt Ott. Ein Kriterium für die Zulässigkeit eines solchen Antrags sei beispielsweise: Wenn Bauwerke saniert werden, dürfe die daraus entstehende wirtschaftliche Situation eine Stadt nicht in Schulden stürzen. Doch das alleine reiche für einen Abriss nicht aus, die Hürden seien hoch, sagt Kreisbaumeister Hartberger. Bis es vielleicht zu einem Abbruch komme, „ist es die Verpflichtung der Stadt Senden, die alte Weberei notzusichern und vor weiterem Verfall zu schützen“, schreibt das Landesdenkmalamt. In der Regel gehe es nach einem eingereichten Antrag so weiter: Die Mitarbeiter der Behörde am Landratsamt prüfen Antrag und Gutachten sehr genau, bei Bedarf machen sie auch Ortsbesuche. Vor einer Entscheidung kontaktieren die Mitarbeiter das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, das auch die Denkmalliste führt. (cao)