2018-01-01 20:01:00.0

Senden Blindgänger explodiert: Zwei Kinder schwer verletzt

Kinder finden eine Silvesterrakete. Ein Bub zündete sie an - sie explodierte aber schneller als erwartet. Zwei Kinder erlitten schwere Verletzungen.

Ein Blindgänger ist für Kinder zur Waffe geworden. Wie die Polizei mitteilte, haben ein zwölf- und ein 14-jähriger Bub einen nicht hochgegangenen Silvesterknaller am Montagmittag auf dem Marktplatz in Senden entdeckt.

Der ältere der beiden hob ihn auf und hielt ihn mit beiden Händen fest. Als der 18-jährige Cousin gerade nach den beiden Jüngeren sehen wollte, entzündete der Zwölfjährige den Feuerwerkskörper. Dieser explodierte dann ganz plötzlich in den Händen des 14-Jährigen.

Durch die Detonation wurden die beiden jüngeren Cousins schwer an den Händen und im Gesicht verletzt, heißt es im Polizeibericht. Außerdem erlitten alle drei ein Knalltrauma und wurden umgehend mit dem Rettungswagen in eine Ulmer Klinik gebracht. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Blindgänger eine enorme Gefahr darstellen. (az)