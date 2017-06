2017-06-22 05:00:00.0

Babenhausen Blumen für alle

Waltraud Liedel verteilt am Sonntag Sträußchen in Babenhausen. Aber warum? Von Felicitas Macketanz

Es ist eine schöne und vor allem eine sehr einfache Idee, um Menschen eine kleine Freude zu bereiten: An öffentlichen Plätzen liegen Blumensträußchen. Wer sie findet, darf sie behalten. Bekannt wurde diese Blumen-Aktion unter dem Namen „Lonely Bouquet Day“. Demnach soll eine Amerikanerin und Inhaberin eines belgischen Pflanzen-Pflückgartens diesen Einfall zum „Lonely Bouquet Day“ gehabt haben. Inzwischen hat das Projekt weltweite Anhänger gefunden und eigene Facebook- sowie Internet-Seiten ins Leben gerufen, auf denen Menschen ihre Freude über die gefundenen Blumen teilen.

Mit dabei ist dieses Jahr zum ersten Mal auch eine Babenhauserin: Waltraud Liedel vom gleichnamigen Blumenladen verteilt am Sonntag, 25. Juni, also am fünften „Lonely Bouquet Day“ 15 Sträußchen im Fuggermarkt. „Ich fange um 6 Uhr morgens an und stelle die Sträuße meist an öffentlichen Plätzen hin“, sagt die Floristin.

Das Besondere an der weltweiten Aktion: An den Sträußchen hängen kleine Nachrichten auf denen etwa steht: „Nimm mich mit“ oder „Ich bin ein einsames Sträußchen und will dir Freude bereiten“. Der Finder darf die Pflanzen behalten. „Ich möchte den Menschen etwas Gutes tun“, sagt Liedel. Die Blumensammler werden außerdem dazu aufgerufen, ihre Bilder auf Facebook zu veröffentlichen. Und egal, wie die Aktion am Sonntag in Babenhausen ankommen wird, Liedel ist sich sicher: „Ich mache das auf jeden Fall wieder.“