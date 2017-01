2017-01-03 07:00:00.0

Illertissen Boden wieder gut machen

Mit seinen Produkten will das Illertisser Start-up „Carbuna“ Böden verbessern. Dabei setzt es auf ein uraltes Prinzip - hat aber bereits kurz nach Gründung mit einem Rückschlag zu kämpfen. Von Madeleine Schuster

Alexander Macketanz’ schwarzes Gold ist nur wenige Millimeter groß: Pflanzenkohle, angereichert mit Nährstoffen und bevölkert von Milliarden Mikroorganismen, die der Illertisser nun in seine Handfläche schüttet. Wie kleine Steinchen kullert der Dünger aus einem durchsichtigen Plastikbehälter und hinterlässt schwarze Schlieren an den Händen. Das Kohlesubstrat ist eines der Produkte, mit denen die Carbuna AG, dessen Geschäftsführer Macketanz ist, die Landwirtschaft verändern will.

Im August 2015 wurde das Start-up mit Sitz in Illertissen gegründet. Das junge Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, landwirtschaftliche Böden nachhaltig zu verbessern. Mit dem Einsatz von weltweit rund 140 Millionen Tonnen Kunstdünger pro Jahr habe die Nahrungsmittelerzeugung eine Dimension erreicht, die Natur und Umwelt aus dem Gleichgewicht zu bringen droht. „Dabei ist der Boden“, so Macketanz, „die Grundlage von allem und unser wichtigstes Hab und Gut“. Leider werde das oftmals verkannt. Durch Übernutzung oder Überdüngung seien Böden ausgelaugt, die Belastung von Lebensmitteln nehme zu. „Der Kreislauf läuft in eine falsche Richtung.“

Um dem entgegenzuwirken, bedient sich das Unternehmen an einem uralten Prinzip. Bereits die Ureinwohner Südamerikas stellten aus Holzkohle und biologischen Abfällen eine sehr fruchtbare Erde her: die Terra Preta. Weil die „schwarze Erde“ – wie die Terra Preta aus dem Portugiesischen übersetzt heißt – Kohlenstoff im Boden langfristig speichert, wird sie heute als potenzielle Lösung des Klimawandels angesehen. Denn Kohlenstoff ist Bestandteil des Kohlendioxids, das für die Klimaerwärmung mitverantwortlich gemacht wird. Und es gibt einen Nebeneffekt: Die Biokohle soll das Pflanzenwachstum verbessern.

Auch die Produkte, die die Carbuna derzeit verkauft, basieren auf Biokohle. Das Unternehmen stellt sie laut Macketanz unter anderem durch die Pyrolyse von Waldhackschnitzeln her. Je nach Anwendungsbereich werde sie mit Nährstoffen angereichert und mit Mikroorganismen „beimpft“. Mist oder Gülle etwa werden unter Anwesenheit der Kohle von den Bodenlebewesen in einen fruchtbaren Schwarzerde-Humus umgewandelt. Bei zu viel Feuchtigkeit sauge der Terra Preta Boden Flüssigkeit auf und verhindere so Fäulnis. Ist der Boden zu trocken, gibt er Feuchtigkeit ab. Macketanz schwärmt von erstaunlichen Erträgen bei Obst oder Gemüse durch den Einsatz der speziellen Biokohle. Hauptabnehmer der Produkte seien deshalb vor allem Obst-, Gemüse- oder Weinbauern. Aber auch in der Tierhaltung oder bei der Nutzung von Biogasanlagen sorge die Kohle für einen positiven Effekt. Durch das Ausstreuen auf Stallböden etwa sauge sie sich mit Gülle voll, speichere die darin enthaltenen Nährstoffe und Mikroorganismen und könne später auf den Acker ausgebracht werden. Durch eine zusätzliche Vernebelung mit Mikroorganismen würden im Stall außerdem Schadstoffe gebunden, Fäulnis und somit Krankheitserreger reduziert.

Das Wissen, auf dessen Grundlage die Herstellung der Carbuna-Produkte beruht, stammte von Hauptgründer Rolf Zimmermann, der zehn bis 15 Jahre daran geforscht habe, so Macketanz. Dessen Unfalltod, kurz nach Gründung des Start-ups, war für das junge Unternehmen ein Rückschlag. Auf Zimmermanns Anwesen hätte auch die Produktionsstätte der Carbuna aufgebaut werden sollen. „Wir mussten umdenken“, sagt Macketanz. Aufgeben aber wollte niemand.

Statt selbst herzustellen, hat das Unternehmen die Produktion vorerst an einen externen Lohnabfüller vergeben. Bisher habe man kleinere Umsätze erwirtschaftet, sagt Macketanz. Gewinne erwarten der Betriebswirtschaftler und sein Team erstmals im Jahr 2018.

Mit dem Vertrieb wolle sich die Carbuna langfristig gesehen nicht nur auf Deutschland beschränken. Schon jetzt könne man in ganz Europa liefern. Das Unternehmen zielt auf industrielle Größenordnungen ab. Aus diesem Grund wurde es auch als AG gegründet, „was für ein Start-up ungewöhnlich ist“. Die Rechtsform ermöglicht es, relativ unkompliziert Fremdkapital zu beschaffen.

Gerade konventionelle Landwirte von den Produkten des Unternehmens zu überzeugen, sei derzeit eine der schwierigsten Aufgaben. Macketanz hofft deshalb auch auf gesetzliche Regelungen, die Landwirte dazu bringen, ihre Abhängigkeit von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Verfahren zu reduzieren. „Die meisten Landwirte reagieren nicht aus Überzeugung, sondern nur, wenn es an ihren Geldbeutel geht.“