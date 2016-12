2016-12-22 18:07:00.0

Babenhausen Böller-Verbot rund ums Fuggerschloss in Babenhausen

In der Silvesternacht dürfen keine Raketen oder Knallkörper gezündet werden. Über Genehmigungen bei Feiern soll beraten werden Von Fritz Settele

Bereits vor zwei Jahren durften Bürger in Babenhausen rund um das Fuggerschloss keine Raketen oder Böller zünden, um das neue Jahr zu feiern. Nun hat die Gemeinde ein endgültiges Verbot für Feuerwerkskörper an Silvester und Neujahr erlassen – zum Schutz der historischen Gebäude. Das Verbot gilt im Bereich des Fuggerschlosses sowie der angrenzenden Straßen Marktplatz, Fürst-Fugger-Straße, Am Espach, Tiroler- und Schrannenstraße.

Der Marktrat kam damit einem Wunsch der Zentralverwaltung des Hauses Fugger einstimmig nach. Diese hatte darauf hingewiesen, dass es „vor einigen Jahren durch eine Rakete zu einem Brand auf dem Speicher des Schlosses kam“. Bürgermeister Otto Göppel wies darauf hin, dass das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen beispielsweise in unmittelbarer Nähe von Altenheimen generell verboten sei. Wer sich nicht daran halte, müsse mit Geldstrafen von bis zu 50000 Euro rechnen.

Erhebliches Brandrisiko für die Bausubstanz des Fuggerschlosses

Zum Schutz von brandempfindlichen Anlagen und Gebäuden kann laut Sprengstoffverordnung die Gemeinde eine Allgemeinverfügung erlassen. Das heißt, dass es der Gemeinde möglich ist, für ein bestimmtes Areal das Abbrennen von Feuerwerkskörpern prinzipiell zu verbieten.

Elfriede Rothdach wollte dazu wissen, wer das Verbot kontrolliere. Laut Göppel habe die Polizei mit einer Allgemeinverfügung die Handhabe, auf Verstöße zu reagieren. Wie der Bürgermeister bemerkte, würden im Bereich der Stadtmitte Jahr für Jahr sehr viele Mitbürger Silvester feiern und dabei Feuerwerke abbrennen. Allerdings sei es dabei oftmals zu einem leichtfertigen und unsachgemäßen Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen gekommen, etwa durch unkontrollierbare „Querschläger durch wilde Schießereien“.

Das stelle ein erhebliches Brandrisiko für die Bausubstanz des Fuggerschlosses, aber auch des Rathauses samt umliegender Gebäude, dar. Auch appellierte Göppel an die Bevölkerung, die Hinterlassenschaften der Silvesterfeuerwerke selbst wieder zu entsorgen. Oftmals sehe es am nächsten Tag in einigen Straßenbereichen verheerend aus.

Feuerwerke unter dem Jahr sind für Privatpersonen verboten

Ilona Keller merkte an, dass auch während des Jahres aus den unterschiedlichsten Anlässen, oftmals auch um Mitternacht, Feuerwerke abgebrannt würden. Laut Göppel ist es für Privatpersonen während des Jahres – außer in der Silvesternacht – allerdings grundsätzlich verboten, Feuerwerke abzubrennen.

Quirin Rothdach machte in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeiten von Ausnahmegenehmigungen durch die Gemeinde aufmerksam. Diese würden in Babenhausenaber „rigoros abgelehnt“. Er sprach sich dafür aus, die gebührenpflichtigen Genehmigungen auf den Prüfstand zu stellen und einzelne Feuerwerke, mit entsprechenden Auflagen versehen, zu genehmigen. Wie in der jüngsten Sitzung des Marktrates besprochen wurde, sollen über eine Neuregelung im Fuggermarkt demnächst Gespräche mit der Verwaltung stattfinden.

Ohne Gegenstimme verabschiedete der Marktrat die „Allgemeinverfügung“, wonach zukünftig rund ums Fuggerschloss keine Feuerwerkskörper mehr abgebrannt werden dürfen. Da es sich dabei um eine sogenannte „Einzelfallentscheidung“ handelt, die sich an einen unbestimmten Personenkreis richtet, muss diese jedes Jahr neu erlassen werden.

Um das Prozedere zu vereinfach, beschloss der Marktrat gleichzeitig, die Verwaltung zu ermächtigen, die Allgemeinverfügung jedes Jahr ohne erneuten Beschluss zu erlassen.