2017-06-09 13:36:28.0

Illerberg-Thal Bogenschießen boomt

Abteilung des Zimmerstutzenvereins Illerberg-Thal erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Neues Heim wird gesegnet.

Die Einweihung des „Bogenheimes“ und das 20-jährige Bestehen der Böllergruppe sind für den ZSSV Illerberg-Thal hinreichende Gründe, um am Samstag, 1. Juli, ein Sommerfest zu feiern.

Anfang des Jahres 2014 setzten Vereinsvorsitzender Anton Schrapp und der Vorstand ihre Vision um und gründeten innerhalb des Zimmerstutzenvereins Illerberg-Thal eine einer Bogensportgruppe für Kinder und Erwachsene.

Ein Platz zum Üben war schnell gefunden. „Dieses idyllische Gelände ist städtisches Eigentum, das tagsüber als Sportanlage für die Grundschule in Betrieb ist. Es darf mit Zustimmung der Stadt Vöhringen spätnachmittags für das Bogenschießen genutzt werden“, ist Schrapp rundum zufrieden und zugleich auch ein wenig stolz auf das neue Domizil.

Mit Benjamin Schölzel (Zweiter Schützenmeister und Erster Bogenleiter), Monika Wiesmaier (Zweite Bogenleiterin) und Heiko Strähle (Dritter Bogenleiter) stehen drei versierte Trainer für die rund 15 Kinder und Jugendlichen sowie das Dutzend Erwachsene bereit, um bei den wöchentlichen Trainingseinheiten am Feinschliff zu arbeiten. „Wir freuen uns über jeden Interessierten der mal bei drei Schnuppertrainings das Bogenschießen mit Recurve- oder eben dem klassischen Langbogen ausprobieren möchte“, so Benjamin Schölzel. Sämtliche Utensilien werden dabei vom Verein gestellt. Wer dabei auf den Geschmack kommt: Selbst die Kosten für die Erstausrüstung halten sich in Grenzen. Seit 2015 haben die Bogenschützen ein eigenes Heim in Form eines Doppelcontainers am Rand des Sportgeländes. Er wurde mit viel Eigenleistung ausgebaut und mit Küche und diversen Schränken optimal ausgestattet. Reichlich Sitzplätze rund um den großen Tisch bieten Platz für die Sportler.

Die offizielle Inbetriebnahme am 1. Juli wird von 15 Uhr an gefeiert. Nach der Segnung des Bogenheimes durch Pfarrer Martin Straub und Grußworten findet um 16.30 Uhr ein Böllerschießen der Böllergruppen statt, danach steht Bogenschießen der Ehrengäste auf dem Programm.

Info Training Erwachsene Montags von 18.30 bis 20 Uhr; Kinder/Jugend Montags von 17 bis 18.30 Uhr.