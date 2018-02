2018-02-01 16:12:00.0

Babenhausen Breitbandausbau mit Störungen

Die Termine wurden mehrmals verschoben. Wie es nun weitergeht. Von Sabrina Schatz

Wann können die Babenhauser leistungfähigeres Internet nutzen? Schreitet der Breitbandausbau im Fuggermarkt wie geplant voran? Diese Fragen haben sowohl Verwaltung und Marktrat, als auch die Bürger in den vergangenen Monaten immer wieder beschäftigt. Die Kommunikation zwischen dem beauftragten Netzbetreiber, der Deutschen Telekom, und der Marktgemeinde schien dabei bisweilen nicht ganz störungsfrei zu funktionieren.

Wie berichtet, verzögerte sich die Fertigstellung des Breitbandausbaus bereits mehrmals: Bei der Vertragsunterzeichnung im Sommer 2016 war vonseiten des Konzerns von Juli 2017 die Rede gewesen. Später wurde der Termin auf die Herbst- und Wintermonate verschoben. In Schreiben an die Marktgemeinde hatte der Netzanbieter die Änderungen etwa mit verspäteten Beauftragungen sowie „Fehler in der Dokumentation“ erklärt. In dieser Woche verstrich ein weiterer genannter Stichtag – der 31. Januar.

Ob und inwiefern dieser Termin nun eingehalten wurde, darüber herrschte am gestrigen Mittwoch Unklarheit. Laut Bernd Ziegler, Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft, lag keine Mitteilung des Konzerns vor. Er hakte deshalb in einer E-Mail nach. Florian Goldhofer, der bei der Telekom den Breitbandausbau in Babenhausen betreut, sagte dagegen auf Anfrage unserer Zeitung, dass er in Kontakt mit der Marktgemeinde stehe.

Der aktuelle Stand des Breitbandausbaus lautet wie folgt: Das leistungsfähigere Netz aus Glasfaserkabel wurde bereits in der Marktgemeinde verlegt. Außerdem wurden insgesamt 27 Verteilerkästen neu installiert oder mit moderner Technik aufgerüstet. Danach galt es – und gilt es weiterhin –, das schnellere Internet in die Häuser zu bringen.

Rund 1290 Haushalte in Babenhausen bekommen einen FTTC-Anschluss – also einen Anschluss bis an ihre Grundstücksgrenze. Diese Haushalte sollten laut Planung bis Ende Januar mit dem Netz verbunden werden. Weitere rund hundert Haushalte erhalten einen FTTH-Anschluss – einen direkten Glasfaseranschluss ins Haus. Dies soll bis März geschehen. Vertraglich sei der Termin offen gelassen, so Ziegler.

Wie der Geschäftsstellenleiter erzählt, hatte er zuletzt mehrere Bürger am Telefon, die Unmut äußerten und fragten, wann sie damit rechnen könnten, dass Vertriebsmitarbeiter des Netzbetreibers an ihrer Haustür klingeln. Denn es sei angekündigt worden, dass diese im Laufe des Januars zu Produkten und Tarifen beraten. „Ich wäre selbst betroffen – bei mir war auch noch keiner da“, sagt Ziegler. Es sei „nicht gerade zufriedenstellend“, die Anrufer nur vertrösten zu können. Goldhofer sagte, dass der vergleichsweise umfangreiche FTTC-Anteil fertiggestellt und bereits seit Anfang des Jahres buchbar sei. Er sei davon ausgegangen, dass die Vertriebsmitarbeiter bereits unterwegs seien, um über entsprechende Tarife und Produkte zu informieren – er wolle sich in dieser Sache erkundigen.

Wann die FTTH-Anschlüsse fertiggestellt sind, kann Goldhofer derzeit nicht mit Sicherheit sagen. Dies hänge etwa vom Wetter und von anfallenden Arbeiten ab, denn der direkte Hausanschluss sei mit mehr Aufwand verbunden. Das Unternehmen sei „stark daran interessiert“, dass die Arbeit schnell voranginge.