2018-01-30 07:00:00.0

Illertissen Bricht die Schweinepest im Landkreis aus?

Über Lebensmittel aus Osteuropa könnte die Seuche in die Region gelangen. Wie man sich darauf vorbereitet. Von Sebastian Mayr

Eine Salamisemmel auf einem Autobahnparkplatz oder Dreck an den Gummistiefeln. Die Gefahr, dass die Afrikanische Schweinepest im Landkreis Neu-Ulm ausbricht, lauert in Dingen, die auf den ersten Blick harmlos wirken mögen. In Tschechien und anderen osteuropäischen Ländern hat sich die Seuche schon ausgebreitet, einen Impfstoff für das Virus gibt es nicht.

Die Entfernung zu den betroffenen Gebieten ist zwar so groß, dass wohl keine Wildschweine von dort bis hier wandern und die Krankheit mitbringen. Doch über Umwege könnten sich Tiere im Kreis mit der Schweinepest anstecken: Wenn beispielsweise verseuchte Lebensmittel aus den betroffenen Gebieten hier von Wildschweinen gefressen werden, die das Virus danach übertragen. „Saisonarbeitskräfte und Arbeitskräfte aus Osteuropa bringen auf der Fahrt Lebensmittel mit, schon allein aus Kostengründen“, schildert Andreas Wöhrle. Der Landwirt aus Pfaffenhofen ist Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands und betreibt eine Ferkelaufzucht mit 1900 Tieren. „Man hat natürlich offene Augen und Ohren“, sagt er. „Wenn man selber betroffen wäre, wäre das das allerschlimmste.“

Dann müsste ein Landwirt alle Tiere seines Betriebs töten lassen. In diesem Fall bekäme er zwar einen Teil des Werts ersetzt. Doch mindestens auf dem Verdienstausfall und den Kosten für die nötige Desinfektion bliebe der Bauer sitzen. Zuerst drohen Verkaufssperren. Auch sie können Landwirte empfindlich treffen. Das gilt bereits dann, wenn die Seuche anderswo in Deutschland ausbricht. Exporte in andere Länder könnten verboten werden, fürchtet Wöhrle. Der Preis würde einbrechen – auch beim Fleisch anderer Tierarten.

Der Pfaffenhofener und andere Landwirte stehen mit Jägern aus dem Landkreis in Kontakt. Diese sollen nun vermehrt Wildschweine bejagen. Deren Population sei ohnehin extrem groß, sagt Wöhrle. Die Landwirte wollen dabei helfen. Einer seiner Kollegen habe ein kleines Maisfeld stehen gelassen, berichtet der Kreisobmann. Viele Wildschweine tummeln sich nun dort statt am nahegelegenen Waldrand. Dadurch können die Jäger die Tiere leichter schießen.

„Wir verfolgen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest schon seit Jahren“, sagt Christian Liebsch, der Vorsitzende der Kreisgruppe Neu-Ulm des Bayerischen Jagdverbands. Das Virus ist vom Baltikum immer weiter in den Westen gewandert. Auch er sieht das Problem in der großen Zahl von Wildschweinen. Das Schwarzwild hat Liebsch zufolge eine 300-fache Vermehrungsquote. Die Tiere hätten keine natürlichen Feinde, wegen der milden Winter überlebten die meisten Frischlinge. Erreicht die Schweinepest die Region, könnten die Wildschweine das Virus, das nur für Tiere bedrohlich ist, weiter verbreiten. Schon seit längerem versuchen die Jäger, so viel Schwarzwild wie möglich zu erlegen. Doch das ist zeitaufwendig. „Jeder muss am nächsten Tag wieder in die Arbeit“, sagt Liebsch über sich und seine Kollegen. Bis ein Jäger ein Wildschwein zu Gesicht bekomme, vegehen meist mehr als 30 Stunden.

Etwa 40 Proben erlegter Wildschweine pro Jahr lassen die Jäger vorsichtshalber überprüfen. Wegen der nahenden Seuche werden es jetzt mehr. Zusätzlich werden alle verendeten Tiere überprüft, bei denen die Todesursache unklar ist. Dafür gibt es eine Prämie der Staatsregierung. Eine weitere Belohnung hat Bayern für geschossene Wildschweine ausgelobt. Doch Liebsch bezweifelt, dass Jäger dadurch ermuntert werden, noch mehr Schwarzwild zu jagen als ohnehin.

Das Veterinäramt des Landkreises Neu-Ulm hat vorsorglich zwei Sammelstellen für Tierkörper eingerichtet – eine in Unterroth und eine in Nersingen. Die Behörde will alle Verdachtsfälle in einer Datenbank eintragen. „Die Software kann sehr viel“, sagt Dr. Manfred Enderle, der Leiter des Veterinäramts. Die Informationen werden EU-weit abgeglichen und dienen als Ausgangspunkt für mögliche Schutzzonen. Diese werden mit Schildern gekennzeichnet, die das Landratsamt schon angeschafft hat. Höfe, die in solchen Schutzzonen liegen, müssen besondere Hygienevorschriften beachten, dürfen Hofhunde nur noch angeleint ins Freie lassen und dürfen ihre Schweine schlimmstenfalls nicht mehr verkaufen. „Wir sind in höchster Alarmbereitschaft, aber nicht in Panik“, sagt Enderle.