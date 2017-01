2017-01-12 13:10:13.0

Illertissen Bub (10) wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Bei einem missglückten Parkmanöver ist im schwäbischen Illertissen ein zehn Jahre alter Bub auf einem Gehweg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag hatte ein 56-Jähriger am Vortag seinen Wagen in eine Parklücke fahren wollen. Plötzlich heulte nach Angaben der Polizei der Automotor auf und der Wagen machte einen Satz nach vorne auf den Gehweg. Das Auto erfasste den Zehnjährigen, der zwischen einer Hausmauer und dem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Der Bub kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. dpa/lby