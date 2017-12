2017-12-14 07:00:00.0

Buch Buch bekommt einen neuen Traktor

Damit auch in Zukunft die Straßen sicher befahrbar sind, soll ein Fahrzeug mit Salzstreuer geleast werden. Von Claudia Bader

Bei Schnee, Eis und folglich Glätte auf den Straßen ist derzeit wieder der Winterdienst gefordert. Um diesen im Gemeindegebiet zu sichern, hat der Marktrat in Buch die Beschaffung eines Kommunaltraktors mit Winterausrüstung beschlossen. Gegen die Stimmen der Markträte Wolfram Dauner und Franz Eberl (beide Unabhängige Wählergemeinschaft Buch) entschied sich das Gremium bei seiner jüngsten Sitzung für das Leasingangebot der Marke Fendt. Die Vertragslaufzeit beträgt fünf Jahre, monatlich werden für den Traktor rund 1270 Euro bezahlt.

Als Option wird im Vertrag vereinbart, dass die Gemeinde den Kommunaltraktor nach Ablauf der Leasingdauer erwerben kann. Für den Fall, dass ein anderes Finanzierungsangebot (Mietkauf) rentabler ist, soll der Traktor auf diesem Weg erworben werden. Die Anbaugeräte, also Splitt- und Salzstreuer sowie Schneeräumschild, sollen zum maximalen Nettopreis von 26559 Euro gekauft werden.

In einer vorangegangenen nichtöffentlichen Sitzung hatte Bauhofleiter Christian Geist dem Ratsgremium die aktuelle Situation erläutert: Derzeit verfüge der Markt über drei Fahrzeuge, die bisher für den Winterdienst eingesetzt werden konnten: einen Unimog und zwei Schlepper. Da einer von diesen Wagen aufgrund eines Schadens teuer repariert werden müsse, stehe er für beispielsweise für das Schneeräumen und Streuen nicht mehr zur Verfügung und soll verkauft werden, sagte Bürgermeister Roland Biesenberger. Die Aufkaufangebote für dieses Altfahrzeug seien jetzt schon so hoch, dass man mit dem Geld die Anbaugeräte für den neuen Kommunaltraktor finanzieren könne. Das Gremium sprach sich für den Verkauf des Schleppers aus.

Da die Finanzen der Gemeinde im Jahr 2018 angespannt sein werden, habe sich das Leasen des Kommunaltraktors als die beste Lösung erwiesen, so der Bürgermeister auf Nachfrage. „Wir brauchen ein gut funktionierendes Gerät, aber wir müssen es aufgrund unserer finanziellen Situation leasen“, sagte er. Unter den eingeholten Angeboten habe sich ein Fendt-Vorführmodell als wirtschaftlichste Lösung erwiesen. Außerdem sei der Schlepper bereits in der kommunalen Farbe orange sowie mit der von der Gemeinde benötigten Ausrüstung ausgestattet. Aber nicht alle Räte waren von der Idee der Finanzierung begeistert. So sagte Wolfram Dauner (UWG): „Leasing ist Wahnsinn! Es kostet viel Geld und am Ende haben wir nichts.“ Wenn die Gemeinde den Traktor über einen Kredit finanziere und diesen abbezahle, komme sie besser weg. Auch Marktrat Franz Eberl (UWG) hielt einen Kauf für eine kostengünstigere Alternative. Allerdings fielen beim Leasing für den Traktor die kommenden fünf Jahre keine Reparaturkosten an, hielt Gerhard Unglert (CSU) dagegen. Den letzten Schlepper habe die Gemeinde gebraucht gekauft und in den vergangenen fünf Jahren 25000 Euro für Reparaturen ausgeben müssen, sagte Bürgermeister Biesenberger. Letztlich beschloss die Mehrheit den Traktor zu leasen.