2017-04-05 11:00:00.0

Buch Buch hat jetzt schnelles Internet

In Zukunft laufen viele Geräte übers Netz. Nicht alle Bewohner sind darüber erfreut.

Etwa 30 Einwohner waren zur Ortsinformation ins Gasthaus Spreng nach Buch gekommen, um sich über den Breitbandausbau zu informieren. Präsentiert wurde die neue Technik hauptsächlich von Florian Goldhofer von der Telekom Deutschland GmbH.

Symbolisch wurde bereits Ende März der Startknopf für das schnelle Internet gedrückt, jetzt hatten die Bucher aber noch einmal die Gelegenheit, vor Ort Fragen an die Experten zu stellen. So fand beispielsweise ein Einwohner die Kommunikation zwischen Netzbetreiber und den Bewohnern als unzureichend. „Es geht ja jetzt nur noch alles übers Internet, oder?“, fragte der Bucher. „Viele Geräte funktionieren aber doch nur analog.“ Niemand spreche darüber, man schneide den Menschen den Kommunikationsweg ab, so der Einwohner. Telekom-Fachmann Goldhofer stellte klar, dass für Privatkunden alle Geräte entsprechend auf die Internetnutzung umgestellt werden könnten. Bei Geschäftskunden hingegen funktioniere beispielsweise die Brandmeldeanlage teilweise analog. „Wir sind für den Wechsel von den alten auf neue Geräte sehr gut aufgestellt“, betonte der Regio-Manager.

Doch der Bucher hakte noch einmal nach: „Was macht jetzt aber der ältere Mensch, der nur telefonieren will?“ Der Telekom-Experte hat dafür einen eigenen Namen: „Projekt Oma Finchen“. Es ändere sich nichts für die älteren Menschen, sagte Goldhofer. „Ich verstehe Sie auch, aber wir sind gut unterwegs mit der Umstellung auf das Netz“, erklärte er. Die alte Technik müsse schlichtweg abgestellt werden, das sei eine normale technische Entwicklung.

Für die Bucher ändert sich ab diesem Monat, dass 1270 Haushalte mit schnellem Internet versorgt werden. Die Nutzer können mit bis zu 50 MBit im Netz surfen. Somit sei Telefonieren, im Internet recherchieren und Fernsehen gleichzeitig möglich, heißt es in einer Mitteilung der Telekom. Mit diesem Ausbau gehört Buch inklusive der Ortsteile Obenhausen, Dietershofen, Gannersthofen und Rennertshofen sogar zu den schnellsten Gemeinden Deutschlands (wir berichteten). Knapp eine Millionen Euro soll der Breitbandausbau kosten, der Freistaat schießt etwa 612000 Eurozu. Den Rest finanzieren Markt und Netzbetreiber. (feema)