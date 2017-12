2017-12-13 07:00:00.0

Babenhausen Budenzauber im Fuggermarkt

Am Wochenende findet wieder der Kulinarische Weihnachtsmarkt vor dem Rössle-Gebäude statt. Was die Besucher an den Ständen und auf der Bühne erwartet. Von Sabrina Schatz

Eine Tasse voll dampfendem Glühmost in der einen, einen Wildburger in der anderen Hand; es duftet nach frischem Schmalzgebäck und Zimt: Diese Gaumenfreuden erwarten die Babenhauser und ihre Gäste am Wochenende. Denn dann findet der Kulinarische Weihnachtsmarkt statt – zum mittlerweile siebten Mal vor dem Rössle-Gebäude. Die Buden öffnen am Samstag, 16. Dezember, von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember, von 11 bis 18 Uhr.

Doch bereits in den Tagen davor herrscht emsiges Treiben auf dem Platz: Männer schrauben die Bühne vor dem ehemaligen Zunfthaus zusammen und dekorieren Platz und Straßen. Zudem hieven die Mitarbeiter des Bauhofs hölzerne Buden mit schwerem Gerät an die vorgesehenen Orte. Einige Hütten wurden in den vergangenen Jahren von Praxisklasse-Schülern der Mittelschule Babenhausen gefertigt.

Wegen der Aufbauarbeiten sind die Straßen um das Areal für den Verkehr gesperrt, etwa Teile der Schrannenstraße, der Rechbergstraße oder der Tiroler Straße. Autos werden umgeleitet.

„Der Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr ein bisschen größer geworden. Ein paar neue Fieranten sind dazugekommen“, sagt Kay-Uwe Bertran, Vorsitzender der Gewerberegion Babenhausen, welche den Markt organisiert. 25 Buden und fünf Wagen werden ihm zufolge bereitstehen. Dort können die Besucher regionale und internationale Speisen und Getränke verkosten, aber auch Krippenfiguren, selbstgestrickte Wollsocken, Gewürze, Honig, Kinderkleidung und weitere Geschenkideen entdecken. Vereine und Organisationen aus Babenhausen und Umgebung machen sich wieder für wohltätige Zwecke stark, etwa mit einer Tombola oder einem Christbaumverkauf. Kinder können Karussellfahren und flauschige Schafe und Esel besuchen.

Das Rahmenprogramm gestalten Vereine. Am Samstag, 16. Dezember, tanzen Gruppen des TSV Babenhausen (16.45 und 17 Uhr), danach spielen die Vorstufenkapelle, die Musikkapelle Babenhausen und die Klosterbeurer Wiesenbachmusikanten (17.30, 19 und 20.30 Uhr). Am Tag darauf eröffnen das Musikwerk Babenhausen (Mubab), die Akkordeongruppe und Musikalino den Markttag (11.30 Uhr). Es folgen Auftritte der Musikkapelle Klosterbeuren, der TSV-Tanzgruppen, des Nachwuchsorchesters Prima Musica und – zum Abschluss – der Alphornbläser (13, 14.30, 14.45, 16 und 17 Uhr).