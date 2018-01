2018-01-25 20:00:00.0

Illerzell Büffeln für ein Studium in Deutschland

Die 18-jährige Alessa Gölz-Balarin wuchs in der Millionenmetropole Lima auf. Im beschaulichen Illerzell fühlt sie sich wohl – und hat ein klares Ziel vor Augen. Von Ursula Katharina Balken

Wenn Alessa Gölz-Balarin über Deutschland spricht, leuchten ihre dunklen, von einer großen Brille umrahmten Augen. Hier will sie ihren Traum verwirklichen und Psychologie studieren, was sie in ihrem Heimatland Peru nicht kann. „Es wäre zu teuer.“ Um Deutsch zu lernen, wohnt die 18-Jährige in Illerzell bei Evi und Wolfgang Mußotter und ist dort wie ein Kind im Haus. Ihr Nachname Gölz-Balarin verweist auf deutsche Wurzeln. „Mein Urgroßvater kam aus Deutschland“, sagt die junge Frau.

Ursprünglich stammt die 18-Jährige aus Lima, Hauptstadt Perus und mit rund neun Millionen Einwohnern eine brodelnde Metropole. „Mir wurde gesagt, Ulm sei eine große Stadt, aber wenn ich das mit Lima vergleiche, dann ist Ulm überschaubar, nicht zu groß und schön und sicher zum Spazieren gehen.“ Sie schwärmt vom Fischerviertel, weil die dortige Bauweise für sie ganz und gar neu ist. Überhaupt sei dort alles anders als in ihrer Heimat. Peru ist geprägt durch Küste und sehr viel Nebelwald. „Hier habe ich Stadt, Land und schöne Wälder, das mag ich. Sie sind so ganz anders als in Peru.“

ANZEIGE

Seit vier Monaten lernt Alessa Deutsch, was schon gut klappt. Wenn sie nicht weiter weiß, dann spricht sie ein „spanisches Englisch“, was auf das Tempo hindeutet, mit dem sie parliert. Auffallend ist ihr amerikanischer Akzent. Den hat sie sich in einer privaten amerikanischen Schule angeeignet, die sie mit einem Highschool-Abschluss beendet hat. „Eine private Schule zu besuchen, kostet in Peru viel Geld“, erzählt Alessa. In eine öffentliche Schule zu gehen, kam für Alessa und ihre Eltern nicht infrage. Sie erklärt, warum: „Die Lehrer sind ständig in Aufruhr und protestieren, weil sie einfach unterbezahlt sind. Darunter leidet der Unterricht.“ So sei es ein Privileg für begüterte Familien, ihre Kinder in eine Privatschule zu schicken, wenn ausreichend Bildung garantiert sein will. Überhaupt schwärmt Alessa vom deutschen Bildungssystem, „das ist doch bekannt, dass es weltweit das beste und im Vergleich zu anderen Ländern das billigste ist“.

Was sie in ihrer Wahlheimat immer wieder staunen lässt, ist die Vielzahl der Brotsorten, die es in Deutschland gibt. „Es schmeckt so gut in allen Varianten.“ Auch möge sie den Käse hierzulande. Wurst esse sie nicht, da sie Vegetarierin ist. Deshalb liebt sie schwäbische Spätzle besonders. Mit den Temperaturen in Deutschland kommt Alessa zurecht. „Kalt ist es bei uns in Peru, wenn es 16 Grad hat. Aber das Thermometer kann auch auf 30 Grad und mehr klettern. Wir haben sehr viel Luftfeuchtigkeit, deshalb empfinden wir 16 Grad als kalt.“ Richtigen Regen kannte die 18-Jährige bislang nicht. „Wir haben mehr Sprühregen, das kommt vom Nebel.“

Als Südamerikanerin liebt sie die Sauberkeit, die in Deutschland herrscht. Über einige Fetzen Abfall am Straßenrand kann sie sich nicht aufregen. Sie schätze auch „das gemütliche Leben hier. Bei uns herrscht hektisches Chaos“. Und schon ist sie beim Straßenverkehr. Sie schüttelt den Kopf und lacht: „Wenn die Leute sich hier über Verkehrsdichte beklagen, kann ich eigentlich nur lachen. Diese Disziplin im Verkehr kennt man bei uns nicht.“ Ganz toll finde sie es, dass die Autos, wenn ein Rettungswagen naht, den Weg frei machten. „Da kommen bei uns die Autos mit Lautsprecher und sagen, macht die Straße frei, sonst stirbt dieser Mensch im Wagen.“ Aber das lasse die meisten ziemlich unbeeindruckt. Evi Mußotter ergänzt: „Bei uns ist das Gesetz.“

In ihrer Klasse in der Ulmer Sprachenschule lernt die Peruanerin viele Menschen aus anderen Nationen kennen. „Die Schüler kommen aus Jamaika, Syrien, der Türkei, Korea, Rumänien oder Indien. Einem Verein angeschlossen hat sich die junge Frau bis jetzt nicht. „Ja, wenn es hier Frauenfußball gäbe, wäre ich sofort dabei.“ Das sei eine Sportart, die ihr Spaß mache. „Bei uns spielte ich immer mit den Jungen als einziges Mädchen Fußball. Ich weiß zwar, dass es in Deutschland weibliche Fußballteams gibt, aber eben nicht hier im Ort.“

Der Aufenthalt der 18-Jährigen in Deutschland ist zunächst auf ein halbes Jahr beschränkt, dann endet die Schulzeit. „Dann müssen wir sehen, wie die Noten ausfallen und wie es hier weitergehen kann“, sagt Evi Mußotter. Das deutsche Ehepaar übernimmt die Kosten für die Ulmer Sprachschule, 400 Euro im Monat. Dafür ist Alessa dankbar. Heimweh nach Peru habe sie nicht. Sie könne sich sehr gut vorstellen, Deutschland zu ihrem Heimatland zu machen.