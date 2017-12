2017-12-05 00:37:01.0

Veranstaltung Bunter Budenzauber in Vöhringen

Am Donnerstag beginnt auf dem Hettstedter Platz der Adventsmarkt. Was für Besucher geboten ist

In einen Ort zum Schauen und Staunen verwandelt sich der Hettstedter Platz von Donnerstag, 7., bis Sonntag, 10. Dezember, wenn der Adventsmarkt wieder seine Pforten öffnet. Was vor 25 Jahren begonnen hat, entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einer festen Einrichtung. Das Markenzeichen des Marktes in Vöhringen: Er ist klein, aber fein. Hübsch und individuell dekorierte Buden warten auf die Gäste, die – wie die Vorjahre zeigten – nicht nur aus der Stadt kommen, sondern auch aus dem Umland.

Wie Bürgermeister Karl Janson in seiner Grußbotschaft betonte, halte die Stadtverwaltung „daran fest, diese Tradition zu pflegen“. Denn der Markt biete auch die Möglichkeit, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen und nicht in der Hektik des Alltags aneinander vorbeizueilen. Der Hettstedter Platz wird sich dabei wieder als bunte Budenstadt zeigen.

Am Donnerstag um 17 Uhr wird der Adventsmarkt eröffnet. Wie immer sind die Illerzeller Alphornbläser mit dabei und die Mädchen und Buben aus der Kindertagesstätte Nord wollen die Zuschauer mit einem Wichteltanz und Liedern erfreuen. Seit Jahren gibt es auch den Adventsengel, der einen Prolog sprechen wird. Im Unteren Foyer des Kulturzentrums können große und kleine Kinder ihre Freude an der Modelleisenbahn haben. Dort hat auch die Stadtbücherei ihren Stand mit einem Weihnachtsbaum, an dem viele rote Herzen hängen, die auf Abnehmer warten. Denn auf jedem Herz steht ein Wunsch eines Kindes, für den ein Weihnachtsgeschenk nicht selbstverständlich ist (wir berichteten). Im Kulturzentrum können Besucher außerdem einem Krippenschnitzer über die Schulter schauen, der mit geschickten Händen Figuren für die Krippe formt. Draußen im Freien wird ein vier Meter hohes nostalgisches Riesenrad wohl nicht lange auf kleine Kundschaft warten müssen.

Natürlich gehören auch Essens- und Getränkestände zu einem vorweihnachtlichen Markt. In Vöhringen werden unter anderem Rostbrat- und Feuerwürste, Pulled Pork, Saure Kutteln, Flammkuchen, Krautschupfnudeln und Waffeln angeboten. An Getränken werden Punsch, Most, Met oder Glühwein verkauft.

Am ökumenischen Stand gibt es christliche Literatur und faire Ware. Auch die Schulen sowie die Pfadfinder St. Georg sind wieder mit beteiligt. Viele Vereine offerieren zudem Geschenke oder Schmankerl. Am Sonntag, 10. Dezember, schließt der Markt um 20 Uhr. (ub)