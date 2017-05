2017-05-18 00:34:29.0

Politik CSU Babenhausen bleibt unter bewährter Führung

Wie die Ortsverbands-Mitglieder den Fuggermarkt attraktiver machen wollen

Der CSU-Ortsverband Babenhausen bleibt weiterhin unter der Führung von Christian Pfeifer. Er wurde bei der Jahresversammlung mit ebenso überwältigendem Ergebnis im Amt bestätigt wie seine beiden Stellvertreter Thomas Held und Werner Sutter. Während Miriam Loder-Unglert weiterhin das Schriftwesen führt und Benjamin Wiest die Kasse verwaltet, wurden Andreas Birk, Daniela Sauter, Martina Gleich, Helmut Henle, Gerhard Gebauer, Bastian Wriedt, Karl Brandner, Wilhelm Kurfürst und Josef Pfeifer für die nächsten zwei Jahre als Beisitzer gewählt.

Als Kassenprüfer fungieren weiterhin Rosemarie Gleich und Helmut Ammann. Derzeit besteht der Ortsverband aus 85 Mitgliedern, die einen Altersdurchschnitt von 60,6 Jahren aufweisen und dem Verband seit durchschnittlich 26 Jahren die Treue halten, informierte Vorsitzender Pfeifer. Mit Blick auf die anstehenden Wahlen habe der Ortsverband die Aktivitäten im Jahr 2016 reduziert.

„Wir sind dran“, sprach Pfeifer in seinem Arbeitsbericht die geplante Ortsumgehung von Babenhausen an. „Wenn wir innerorts eine Verkehrsberuhigung bekommen, kann der Fuggermarkt wachsen.“ Das zum Übernachtungshaus umgebaute Katheiningerhaus stärkte nicht nur das benachbarte Gasthaus Rössle, sondern auch die Gemeinde. Diese könne auch auf das erweiterte Schulzentrum stolz sein. „Weil das Fuggerschloss einfach zum Fuggermarkt gehört, müssen wir etwas dafür tun“, sprach sich der Ortsvorsitzende für die Unterstützung einer Sanierung aus. „Der CSU-Ortsverband will kein Jammern, sondern strebt eine positive Entwicklung Babenhausens an“, sagte Pfeifer: „Wir wollen den Fuggermarkt, in dem es sich gut leben lässt, für kommende Generationen attraktiv machen!“

In seiner Vorschau kündigte der Ortsvorsitzende den Besuch des bayerischen Landwirtschaftsministers Helmut Brunner an. Der hohe politische Gast wird auf Einladung von Landtagsabgeordnetem Klaus Holetschek am Montag, 31. Juli, im Festzelt in Kettershausen einen politischen Abend gestalten.

Nachdem Schatzmeister Benjamin Wiest Einblick in die Finanzen gegeben hatte, gingen die anstehenden Wahlen des Vorstands sowie der Delegierten für die Kreisvertreterversammlung und zur Aufstellung der Landtags- und Bezirkstags-Kandidaten unter Leitung von Kreisrat Franz Mutzel zügig und problemlos voran. In ihren kurzen Referaten gaben auch Staatssekretär Franz Josef Pschierer und Landtagsabgeordneter Klaus Holetschek Einblicke in die aktuelle CSU-Politik. (clb)