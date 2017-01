2017-01-31 05:02:00.0

Illertissen CSU-Ortschef: Norden will Entscheid kippen

In der Klinikdebatte erhebt Stadtrat Uwe Bolkart nun Vorwürfe. Es geht um die Babystation. Von Jens Carsten

Die Babystation in Illertissen hat geschlossen, die Klinik-Verantwortlichen wirken angesichts des Millionen-Defizits der drei Häuser ratlos und nun kommt die Entscheidung der Bürger zur Wiedereröffnung der Geburtenstation auf den Prüfstand: Das alles schürt in der Vöhlinstadt und ihrer Umgebung großen Unmut. Davon geht zumindest CSU-Ortschef Uwe Bolkart aus, der sich gestern zu Wort meldete. „Das stinkt mir maßlos“, kommentiert er die jüngsten Entwicklungen im hiesigen Krankenhauswesen in einem Brief an unsere Zeitung. Vielen Bürgern gehe das ähnlich: „Das ist es, was mir die Leute auf der Straße erzählen“, so Bolkart.

Vor allem die Tatsache, dass der Bürgerentscheid pro Geburtenstation, wie kürzlich im Krankenhausausschuss beschlossen (wir berichteten), nun von der Regierung von Schwaben geprüft werden soll, gebe im südlichen Landkreis Anlass zu Kritik. Der Bürgerwillen werde „außer Kraft gesetzt“, sagt Bolkart auf Nachfrage.

Der Hintergrund: Weil die volle tragweite der Finanzmisere der Kliniken erst nach der Abstimmung (pro Geburtenstation) bekannt geworden ist, nehmen mehrere Beobachter nun an, dass sich die dem Entscheid zugrundliegende Rechtslage geändert hat. Dann dürften juristisch gesehen wohl Entscheidungen gegen den Beschluss der Bürger gefasst werden. Ob das so ist, müssen wohl die Experten der Regierung von Schwaben entscheiden.

Damit will sich Bolkart offenkundig nicht abfinden. Ihm scheine es, als würden die Gegner der Illertisser Geburtenstation, die im Norden des Landkreises zahlreich vertreten seien, alles daran setzen, den Bürgerentscheid zu kippen, sagt er. Einen Beleg für seine Annahme sieht der Illertisser Stadtrat darin, dass es mehrere Untersuchungen zur Lage der Krankenhäuser gab: „Nehme dir die richtigen Gutachter und du bist fein raus. Beim dritten hat es geklappt“, so der CSU-Ortsvorsitzende.

Was er damit meint: War der Betrieb der von vielen Bürgern rund um Illertissen befürworteten Babystation (als Hauptabteilung) vom sogenannten Peritinos-Gutachten im Frühjar 2016 noch für möglich gehalten worden, legten die Prüfer des Unternehmens KPMG ganz andere zahlen auf den Tisch. Von hohen Kosten und mehr notwendigen Mitarbeitern ist in der jüngsten Studie die Rede. Dazu wählt Bolkart deutliche Worte: Scheinbar müsse man die Zahlen „nur solange hochtreiben“, bis sich auch der letzte Kreisrat nicht mehr anders entscheiden könne, also gegen eine Wiedereröffnung. Der CSU-Mann vermutet, dass die Gegner der Illertisser Babystation „ihren Willen durchgesetzt“ hätten, den Bürgerentscheid loszuwerden. Namentlich nennt er Antje Esser, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Neu-Ulmer Kreistag, und seinen Parteikollegen, den Neu-Ulmer Oberbürgermeister Gerold Noerenberg: Sie wollten wohl „freie Bahn haben“ für das Konzept mit zwei Chefärzten im Bereich von Gynäkologie und Frauenheilkunde an der Neu-Ulmer Donauklinik. Dieses bezeichnet Bolkart als „völlig überzogen“. Und fragt: „Wo bleibt die Versorgung im Süden?“ Immerhin gebe es rund um Illertissen Bedarf an einer Babystation, Bolkart spricht von einem Einzugsgebiet von rund 60000 Bürgern. Er sieht vor allem eine Folgeerscheinung des Prüfverfahrens: „Frustrierte Bürger.“

Noch wolle der Süden die momentan geschlossene Babystation nicht aufgeben. Allerdings sei es fraglich, was nach einem Entscheid noch getan werde könne. Geht es nach Bolkart, dann müsse konstruktiv geprüft werden, was in Sachen Geburtenstation in Illertissen „noch geht“. Dazu vermisse er eine öffentliche Diskussion, sagt Bolkart. Und fügt hinzu: „Es lebe die Demokratie, sprich Bürgerentscheid.“