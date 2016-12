2016-12-22 14:36:00.0

Illertissen Chöre zeigen ihre Vielfalt

Sechs Gruppen geben ein Konzert am Schrannenplatz – vor einem kleinen Publikum. Von Regina Langhans

Zum Abschluss des Chorkonzerts am Schrannenplatz stimmte der Männerchor Illertissen „Süßer die Glocken nie klingen“ an.

Sechs Chöre aus den fünf Stadtteilen Illertissens haben zum vierten Advent am Schrannenplatz mit Weihnachtsliedern Lust aufs bevorstehende Fest gemacht. So stimmte etwa der Männerchor Illertissen, unter Leitung von Joachim Haid, mit allen Chorkollegen und Zuhörern zum Abschluss ein gemeinsames „Süßer die Glocken nie klingen“ an.

Während des einstündigen Programms übernahm Bürgermeister Jürgen Eisen das Vorstellen der Chöre, wobei die Singgemeinschaft Tiefenbach unter Leitung von Regina Widmann den Auftakt übernahm: „Jetzt fangen wir zu singen an“, hieß denn auch ihre musikalische Einleitung. „Maria, unsere liebe Maria“ lautete einer der Beiträge des Gesangvereins Jedesheim unter Leitung von Horst Müller. Die Chorgemeinschaft Betlinshausen trug mit Peter Teltscher unter anderem „Dunkel der Welt wird nun erhellt“ vor, die Chorgemeinschaft Au/Iller erfreute in Englisch mit „Lord Of The Dance“. Der gemischte Chor wusste die lebhaften Impulse von Dirigentin Heike Häußler-Paul umzusetzen.

Choriosum, das gemischte Ensemble des MGV Illertissen, stimmte aufs Konzertende mit „Wieder naht der heil’ge Stern“ ein. Die Vielfalt an altem Liedgut mit Schwenkern in die Moderne hat gefallen – nur hörte den vielen Sängern kein ebenso großes Publikum zu.