2017-01-24 00:33:53.0

Versammlung Chorgemeinschaft bleibt unter bewährter Führung

Marie-Luise Popp als Vorsitzende des Winterrieder Vereins im Amt bestätigt

Singen macht bekanntlich Freude. Den Mitgliedern der Chorgemeinschaft St. Martin Winterrieden und des Chores in Cantare ist sie anzumerken. Die Jahresversammlung war von Kontinuität und Zusammenhalt geprägt. Bei den Neuwahlen wurden Vorsitzende Marie-Luise Popp und ihr Stellvertreter Alfred Maucher ebenso einstimmig im Amt bestätigt wie Schriftführerin Carola Fieberg und Kassenwartin Regina Kullick. Als Beisitzer wirken Margit Letscher, Alexandra Theophiel, Hans Schrott und Maria Janczak.

Derzeit zählt der Chor 26 und das Ensemble in Cantare 13 Sängerinnen und Sänger, informierte Vorsitzende Marie-Luise Popp. Zusammen mit 67 passiven Mitgliedern und 24 Ehrenmitgliedern gehören dem Verein nahezu 130 Sangesfreunde an. Als Höhepunkt im Jahr 2016 nannte Popp das im November 2016 veranstaltete Konzert „Klassisch und modern“. Gemeinsam mit in Cantare und dem ebenfalls heimischen Duo „Sun & Moon“ wurden den Besuchern in der Pfarrkirche St. Martin eineinhalb stimmungsvolle Stunden beschert. Der Erlös kommt vorwiegend der Tagespflege und ambulanter Krankenpflege Babenhausen zugute sowie dem Unterhalt des Winterrieder Pfarrhofs.

Chorleiterin Hedwig Weixler blickte auf ein arbeitsintensives und erfolgreiches Jahr zurück. Bei 42 Proben haben sich die Sänger auf insgesamt 24 Auftritte, darunter 14 kirchliche, vorbereitet. Die mit 84 Prozent verzeichnete Probenbeteiligung sollte wieder besser werden, wünscht sich Weixler.

Detailliert listete Schriftführerin Carola Fieberg die Aktivitäten der Chorgemeinschaft St. Martin auf, während Regina Kullick Einblick in die Finanzen gab. Den Kassenstand des Ensembles in Cantare legte Christian Faul vor. Auch dieser Chor ist im Jahr 2016 sehr aktiv gewesen, informierte Dirigent Wolfgang Förg. Als Höhepunkt nannte er das im September in der Winterrieder Festhalle zusammen mit einem Instrumentalensemble gestaltete eigene Konzert. Am Samstag, 6. Mai 2017, feiert der auch altersmäßig junge Chor sein zehnjähriges Bestehen, kündigte Förg an.

Begleitet von Applaus erhob die Chorgemeinschaft St. Martin Charlotte Maucher, Josef Hanselka, Anton Gänsler und Erwin Saur zu Ehrenmitgliedern. Für 25-jährige Treue wurden die aktive Sängerin Ingrid Weixler sowie Bruno Hanselka, Alexander Kilian und Martin Rogg ausgezeichnet sowie für 15 Jahre Helga Schuhwerk. (clb)