2017-01-30 00:31:45.0

Versammlung Chorgemeinschaft ehrt und wählt

Franziska Göppel ist neue stellvertretende Vorsitzende beim Kettershauser Verein

Singen im Chor bereitet nicht nur Freude, sondern fördert auch Geselligkeit und Zusammenhalt. Dieser war bei der Jahresversammlung der Chorgemeinschaft Kettershausen-Bebenhausen spürbar. Da sich Zweiter Vorsitzender Georg Maier nicht mehr für das Amt zur Verfügung stellte, wählten die Sängerinnen und Sänger Franziska Göppel zur Nachfolgerin. Kassenwart Michael Markthaler und Beisitzerin Anne Duile wurden ebenso einstimmig im Amt bestätigt.

Im Rückblick auf ein arbeitsreiches Sängerjahr zählte Vorsitzender Josef Fuchs neben der Umrahmung von Gottesdiensten und kirchlichen Festen auch die Teilnahme am Faschingsumzug des Pfeifenclubs auf. Während die Frauen gemeinsam mit den Sängerinnen des Kirchenchors Dietershofen den Weltgebetstag in Babenhausen mit einigen Liedern umrahmt haben, wirkten die Männerstimmen bei der Aufführung des Nikolaus-Musicals im Theater am Espach mit. Am 1. Adventssonntag war der Kettershauser Chor beim Konzert der Sängergruppe Jochum in der Pfarrkirche in Altenstadt dabei.

„Jedes Mitglied ist wichtig, hat seinen festen Platz und soll sich bei uns wohlfühlen“, betonte Dirigentin Maria Keßler-Rothdach. Für 2017 wünscht sie sich eine bessere Probenbeteiligung. Neben der Umrahmung von Gottesdiensten und kirchlichen Festen ist heuer ein Konzert in der Pfarrkirche St. Michael geplant.

Weil sie keine der insgesamt 41 Proben versäumt hat, durfte Hannemarie Linder ein kleines Geschenk entgegennehmen.

Während Schriftführerin Gabriele Jehle das Protokoll verlas, gab Kassenwart Michael Markthaler Einblick in die Finanzen.

Höhepunkt der Jahresversammlung war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Für seine 50-jährige Sängertätigkeit durfte Peter Wöhr die Ehrenurkunde des Chorverbands Bayerisch-Schwaben entgegennehmen. Zudem wurde er von Vorsitzendem Fuchs zum Ehrenmitglied erhoben. Franziska Göppel, die seit 50 Jahren im Dienst der Musica sacra steht und seit einigen Jahren im Chor mitsingt, wurde mit der Urkunde des Amts für Kirchenmusik ausgezeichnet. (clb)