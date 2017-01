2017-01-02 19:56:00.0

Illertissen Christen und Muslime blicken auf 2017

Beim Empfang der Pfarreiengemeinschaft Illertissen gibt Pfarrer Andreas Specker Politik und Religionen ein Forum. Welche großen Projekte 2017 das Jahr bestimmen. Von Regina Langhans

Der Neujahrsempfang in der katholischen Pfarreiengemeinschaft (PG) St. Martin ist der erste im Stadtgebiet Illertissen. Guter Gewohnheit folgend, gab Pfarrer Andreas Specker neben Informationen aus seiner Pfarreiengemeinschaft auch Vertretern der Politik und Religionen das Wort.

Ungewohnt deutlich klang dabei der Friedensappell von Mesut Parlak, dem Zweiten Vorsitzenden des türkisch-islamischen Kulturvereins: „Wir in Illertissen wollen kein Leid mehr sehen und in einer friedlichen Gesellschaft leben.“ Zu viele Menschen hätten im alten Jahr ihre Heimat aufgegeben oder ihr Leben verloren. „Es dürfen keine Kinder mehr sterben, die unsere Zukunft sind.“ Im Namen des „barmherzigen Gottes“ wünsche er sich Frieden und Versöhnung.

Dieses „klare Statement“ würdigte der evangelische Pfarrer Hans-Joachim Scharrer. Seine Gemeinde habe durch den Kirchenbau ein sehr bewegtes Jahr hinter sich. Ebenso durch die Eröffnung des Martin-Luther-Jahres, das noch bis Oktober Impulse geben wird. „Ich bin wieder gespannt auf viele ökumenische Begegnungen“, so Scharrer. Für ihn gebe es keine vollkommene Kirche, „sie ist immer reformationsbedürftig“.

Dem stimmte Specker zu und sagte, dass Luther auch für die Katholiken Bedeutung habe. Fünf Jahrhunderte seien viel Zeit, um Fehler zu machen. Dagegen habe es binnen einer Generation Annäherungen zwischen katholischer und evangelischer Kirche gegeben, wie zuvor lange nicht.

Anschließend gab der Geistliche Neuigkeiten aus der Pfarreiengemeinschaft bekannt. Allem voran die Bestätigung der eigenen Genesung: Specker konnte nach einer schweren Krankheit im September wieder seinen Dienst antreten. Zugleich richtete er damit seinen Dank an die Aushilfen durch die Claretiner in Weißenhorn und Patres aus Roggenburg.

Seit September gehören auch Kaplan Thomas Kleinle, Diakon Bruder Josef Biberacher sowie Kranken- und Altenseelsorger Franz Jall zum Team. Ein Hauptthema im alten Jahr war die Kirchenrenovierung in Au. Dank großer Hilfe aus der Pfarrei komme sie gut voran und sei bald beendet. Specker: „Ich kann versprechen, es wird sehr, sehr schön.“ Doch das nächste Vorhaben stehe mit der Dachstuhlsanierung der Kirche in Betlinshausen bevor, die sonst Gefahr laufe, auseinandergedrückt zu werden, so Specker.

Mit Blick aufs vergangene, von Papst Franziskus ausgerufene „Jahr der Barmherzigkeit“ sagte Specker: „Europa erlebte eine seiner größten Herausforderungen. Als Gläubige, egal welcher Religion, müssen wir lernen, barmherzig zu sein.“