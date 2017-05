2017-05-29 16:59:00.0

Illertissen Da bekommen die Männer ihr Fett weg

Im Illertisser Glashaus reden die Künstlerinnen Klartext. Ein amüsanter Abend. Von Zita Schmid

Geschichten von Männern für verschiedene, weibliche Ansprüche und dazu eine freche Wort-Musik-Revue – das gab es im Museum der Gartenkultur in Illertissen zu erleben. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kultur im Glashaus gingen Simone Schatz und Mia Weirich an diesem Abend Frauen-Männer-Träume mit viel Witz und schrägem Humor nach.

Vom Märchenfrosch aus den Kindheitstagen, der geküsst zum Traumprinzen wurde, bis hin zum Mann als Absicherung für die Rente, wurde mit Geschichten, Gedichten und Liedern das vielschichtige Thema Liebe in allen Altersklassen ergründet. Dabei ging es mal verträumt, aber dann auch wieder schonungslos und makaber zu. Meist aber leidenschaftlich und manchmal auch melancholisch und sogar frivol.

Da fand das Aschenbrödel aus der Kinderzeit seinen Prinzen. Doch was tun, wenn der für einen selbst bestimmte Prinz im Laufe der Jahre einfach nicht erscheinen mag –und wenn auch alles (Frosch)-Küssen vergeblich ist? Da hilft nur, sich selber einen Prinzen zu backen, da waren sich die Kabarettistinnen einig. Einem Mann wie aus der Höhle der Vorzeit gaben die beiden Frauen in ihrem Rezept schließlich den Vorzug: Einem Feuermacher und Jäger und keinem „neuen, weichgespülten“, der einkaufen geht, sich übers Stillen unterhält und Wäsche wäscht.

In dem Programm bekamen die Männer ihr Fett weg: Sie bekamen zu hören von Stieren, von Ochsen, von „klaren Anweisungen“ – auch für Ehe und Seitensprünge – und von einem „süßen Geheimnis“ als schokoladige Liebes-Alternative im fortgeschrittenen Alter. Dabei waren die männlichen Zuhörer im Publikum in der Minderzahl, ebenso wie auf der Bühne: Tiny Schmauch begleitete die Liebesvisionen der beiden Frontfrauen mit Melodien wie „Dream a little dream of me“ oder „Ich will doch nur spielen“ im Alleingang am Kontrabass. Erst jazzig, dann klassisch, je nach Bedarf laut oder leise, sanft oder wild, zupfte und strich der Bassist sein Instrument und gab auch beeindruckende Solodarbietungen. Alles so swingend und gefühlvoll, dass man „Tinys Bass sein möchte“, wie Schatz zwischendurch bemerkte. Und die wenigen Männer in den vollen Zuschauerreihen? Sie ertrugen das Gehörte “ mit Humor und lohnten es ihrerseits – wie auch die weiblichen Zuhörer – mit reichlich Beifall für einen vergnüglichen Applaus.