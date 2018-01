2018-01-25 14:02:00.0

Memmingen Damit Kinder wieder lachen lernen

Immer mehr junge Menschen leiden an psychischen Erkrankungen. Welche Faktoren dazu beitragen und wie Betroffenen im Memminger Klinikum geholfen wird. Von Verena Kaulfersch

Ein Mädchen, das nicht mehr zur Schule ging, weil die anderen es nicht beachteten, durch es hindurch zu blicken schienen. Eine junge Frau, die sich so in Depressionen und Magersucht verloren hatte, sodass sie sich fast zu Tode hungerte und mit Ernährung per Sonde gerettet werden musste. Viele solcher Geschichten und Schicksale kennt Dr. Winfried Mayinger als Leiter der psychosomatischen Abteilung der Kinderklinik Memmingen – und viele kommen hinzu. Denn psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen nehmen zu, sagt der Oberarzt.

Mit Depressionen, Magersucht oder Bulimie, aber auch mit Angst- und Aufmerksamkeits- beziehungsweise Hyperaktivitätsstörungen kämpfen viele seiner Patienten. Dass solche Diagnosen häufiger werden, liegt für Mayinger zum Teil daran, dass diese Erkrankungen stärker in den Blick der Öffentlichkeit und damit ins Bewusstsein rücken: „Früher gab es ja praktisch keine psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen.“

Geschärfte Aufmerksamkeit gilt auch den Jüngsten: Vom lapidaren „Das gibt kräftige Lungen“ sei man bei Babys, die nachts viel schreien, längst abgekommen. „Heute weiß man, wie es ist, frühzeitig auf solche Dinge zu achten, damit keine Langzeitfolgen entstehen.“ Einen Baustein der Versorgung von Kindern mit psychischen Problemen stellt das ambulante Angebot des Sozialpädiatrischen Zentrums dar: Dazu gehört etwa auch eine Sprechstunde für Eltern von Kindern mit „Regulationsstörungen“.

Reichen ambulante Hilfestellungen nicht aus, ist die stationäre Aufnahme in die psychosomatische Abteilung der Kinderklinik möglich. Mit deren Aufbau im Jahr 2000 habe Memmingen als eine der ersten Kliniken im Allgäu auf die Herausforderung in diesem Bereich reagiert, erzählt Mayinger.

Doch die Warteliste wächst in die Länge: Zum vermehrten Auftreten psychischer Probleme tragen laut Mayinger einige Faktoren bei – etwa das Wegbrechen traditioneller Familienstrukturen, Zwänge sowie steigender Leistungsdruck. Kinder sind darunter „wie versteinert“ und die Eltern dadurch extrem beansprucht: „Oft sind beide berufstätig und haben wenig Zeit für ihre Kinder.“ Auch was via Smartphone, Internet und Co. in ihr Leben dringt, setze vielen Jugendlichen zu, weiß Thomas Ried, Erzieher auf der Station. Manche seiner Schützlinge wurden Opfer von Mobbing. Gerade auf Heranwachsende, die sich stark an der Zugehörigkeit zu einer Gruppe ausrichteten, entfaltete so etwas zerstörerische Kraft. Zusätzlich berge diese Lebensphase besondere Belastungen, gibt Mayinger zu bedenken: „die Ablösung von den Eltern, das Selbstständigwerden, die Berufswahl, aber auch sexuelle Probleme.“

Wenn er Anrufe wie den eines Lehrers erhält, der dazu beitragen will, seiner Schülerin zu helfen, dann freut sich der Kinder- und Jugendpsychiater einerseits über die wachsende Aufgeschlossenheit: „Jugendämter, Schulen und Eltern wenden sich öfter an uns als früher.“ Andererseits bedeutet das „viel Arbeit“ für sein Team, das mittlerweile an Grenzen stößt – zumal Patienten aus der ganzen Region und dem benachbarten Baden-Württemberg kommen.

Unverzichtbar dafür, dass sie sich gut aufgehoben fühlen und wieder Vertrauen fassen, ist nach Erfahrung von Ried und Mayinger der „familiäre Rahmen“ der Station mit acht Plätzen. „Das hat leider den Preis, dass nicht alle sofort aufgenommen werden können und teils einige Monate warten müssen. Und manche, die es bräuchten, kommen vielleicht nicht zum Zug.“

Das Team setzt auf verschiedene Therapieformen. Viel bewirke zum Beispiel Sport: „Manche müssen das Kindsein nachholen und das Lachen wieder lernen. Da wünscht sich ein 16-Jähriger auch mal das Spiel ,Wer hat Angst vorm schwarzen Mann’“, erzählt Ried. Bei Angeboten der Erlebnistherapie, etwa Klettertouren, „gibt es manchmal Fortschritte, auf die wir auf Station Monate hinarbeiten müssten“. Damit die Erfolge zuhause Bestand haben, baut Mayinger auf enge Einbeziehung der Eltern und einen gut gestalteten Übergang. „Dabei hilft, dass wir die Kinder danach ambulant weiterhin sehen.“