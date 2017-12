2017-12-19 07:00:00.0

Altenstadt Damit das Christkind gut gebettet ist

Für jede gute Tat haben heuer Kinder in der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt Stroh in die Kirchenkrippe gelegt. Was es mit dem Brauch auf sich hat, erklärt der Geistliche Benjamin Beck. Von Zita Schmid

Kaum ist der Gottesdienst in der Altenstadter Pfarrkirche zu Ende, haben es die Kinder eilig: Sie laufen aber nicht nach Hause, sondern nach vorne zum Altarraum, wo die Krippe steht. Das Christkind liegt allerdings noch nicht darin. Erst an Heiligabend wird es dort seinen Platz finden. Und dann soll das Jesuskind weich gebettet sein. Dafür holen sich die Buben und Mädchen eine Handvoll Stroh aus einem Behältnis neben der Krippe und verteilen es in dem rustikalen, umfunktionierten Kindsbett. Während sich die Kleineren freuen, dem Christkind damit etwas Gutes tun zu können, wissen die größeren Buben und Mädchen schon genauer, um was es bei dem sogenannten „Christkindbetten“ geht: nämlich um Nächstenliebe und Unterstützung.

Konkret heißt das: Für jede gute Tat soll Stroh in die Krippe gelegt werden, damit diese nicht mehr hart ist und das Christkind weich liegen kann – dieser Brauch wurde heuer im Advent zum ersten Mal in allen Pfarrkirchen der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt eingeführt. „Gott soll an Weihnachten einen guten Ort vorfinden“, erklärt Pfarrer Benjamin Beck die Symbolik.

Und ein Bub sagt: „Ich habe meinem Vater geholfen.“ Für diese gute Tat dürfe er jetzt Stroh in die Krippe legen. Ein Mädchen erzählt, sie habe für ihre Eltern etwas gebastelt, um ihnen eine Freude zu machen. Auch dafür habe sie jetzt das hölzerne Kindsbett mit Stroh ausgelegt.

Ursprünglich stamme der Brauch aus dem Rheinland des 19. Jahrhunderts, sagt Pfarrer Beck. Dann sei der Brauch wohl irgendwann in Vergessenheit geraten. Als Beck von 2010 bis 2011 Kaplan in Weilheim war, sei er dort im Advent praktiziert worden. So habe auch er das Christkindbetten erst kennengelernt, erzählt er. Das Christkindbetten könne den Menschen in der heutigen Zeit deutlich machen, dass nicht das geschäftige Treiben rund um Weihnachten wesentlich ist. Vielmehr sollten die Menschen für das Fest der Liebe ihr „Herz bereiten“, meint der Pfarrer. Das Herz – in diesem Fall als Krippe und damit Ort für den kommenden Heiland gedacht – sollte dementsprechend nicht hart sein, sondern im übertragenen Sinn gefüllt mit Taten der Nächstenliebe. „Kindern vermittelt das Christkindbetten besonders anschaulich den Sinn von Weihnachten“, sagt Beck weiter.

Der rheinländische Brauch sei aber ebenso für Erwachsene gedacht, betont der Pfarrer. Stroh und die Möglichkeiten, die Welt mit guten Taten etwas besser zu machen, gibt es schließlich auch für die Großen genügend.