2018-01-20 07:00:00.0

Illertissen Das Babycafé steht Eltern zur Seite

Vor rund zehn Monaten fand das wöchentliche Treffen im Mehrgenerationenhaus zum ersten Mal statt. Warum junge Mütter und Väter aus der Region so gerne dabei sind. Von Franziska Wolfinger

Am Donnerstagvormittag bietet sich im Illertisser Mehrgenerationenhaus ein niedlicher Anblick: Buben und Mädchen, vom wenige Monate alten Säugling bis zum fast zweijährigen Kleinkind, tummeln sich in den Veranstaltungsräumen im Erdgeschoss. Manche sitzen auf dem Schoß ihrer Mütter, andere bedienen sich an der großen Spielkiste in der Mitte des Raumes. Von Bausteinen über Rasseln und Kuscheltiere bis hin zu Bilderbüchern gibt es alles, was die Kleinen spannend finden.

Währenddessen haben die Mütter Gelegenheit, sich auszutauschen. Sie sind begeistert vom sogenannten Babycafé, bei dem jede Woche Eltern mit ihren Kindern zusammenkommen. Nadine Kiefer hat aus der Zeitung von der Veranstaltung erfahren. Seit etwa eineinhalb Monaten ist sie regelmäßig dabei. Da jede Woche ein bestimmtes Thema vorgestellt werde und Fragen gestellt werden können, würde sie sehr viel erfahren. „Gerade als Erstmami ist man ja manchmal noch etwas unsicher.“

ANZEIGE

Das Babycafé im Mehrgenerationenhaus gibt es nun seit fast zehn Monaten. Initiiert hatte es Stadtjugendpflegerin Kathrin Grimm. „Mir lag es einfach am Herzen, dass es so etwas in Illertissen gibt“, sagt sie. Es habe zuvor zwar schon einige gute Angebote für Familien gegeben, doch die richteten sich an etwas ältere Kinder, die klassischen Krabbelgruppen etwa. Zum Babycafé sind Frauen praktisch ab dem ersten Tag der Schwangerschaft eingeladen, sagt Grimm. Die Eltern, neben Mamas kommen auch immer wieder Papas mit, sollen Gelegenheit haben, sich auszutauschen: „Es gibt ja einige Themen, mit denen jede Erstlingsmama gleichermaßen konfrontiert wird.“ Eine Mutter, die mit ihrem Kind schon vor derselben Herausforderung stand, sei da ein guter Ratgeber.

Und für den Fall, dass auch die anderen Frauen keine Lösung parat haben, ist Kinderkrankenschwester Nicole Butzmann da. Sie kommt von der Koordinierenden Kinderschutzstelle (Koki) des Landratsamts Neu-Ulm und bereitet jede Woche ein bestimmtes Thema vor, über das sie mit den Eltern spricht. Dabei geht es unter anderem um die Ernährung der Babys, etwa die Umstellung von Brei zu fester Nahrung, um Entwicklung oder um das Reisen mit dem Baby. Die Eltern dürfen sich auch Themen wünschen, sagt Butzmann. Auch sonst stehe sie für alle Fragen zur Verfügung. Nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung sei sie jeweils noch eine halbe Stunde da, falls die Eltern etwas auf dem Herzen haben, das sie nicht in der großen Gruppe ansprechen wollen. Butzmann kann bei Bedarf weitere Beratungs- und Hilfsangebote für junge Familien vermitteln. Die Kinderkrankenschwester findet es wichtig, dass junge Mütter einen Ansprechpartner haben: „Es gibt immer mal wieder Situationen, in denen sich die Eltern fragen, ob das normal ist, was ihr Kind gerade macht.“

Nach bald einem Jahr im Babycafé haben Butzmann und Grimm viele positive Rückmeldungen bekommen. Manchmal werde es fast schon ein bisschen eng im Mehrgenerationenhaus, sagt Grimm. Es seien eigentlich immer mehr als zehn Mamas oder Papas da, manchmal sogar fast 20. Doch sie und Butzmann freuen sich, dass auch Mamas und Papas aus anderen Gemeinden zum Babycafé kommen. So wie Doris Sauter aus Weißenhorn. Sie ist seit Sommer 2017 regelmäßig dabei.

Ihr gefällt der Austausch mit den anderen Eltern, die mit ihren Kindern im Alltag dieselben Herausforderungen durchmachen. Die Vorträge von Kinderkrankenschwester Butzmann findet sie sehr interessant und hilfreich. „Die beiden Organisatorinnen lassen sich jede Woche was einfallen“, sagt Sauter. Kürzlich hat sie auch an dem Erste-Hilfe-Kurs für Säuglinge teilgenommen, der im Rahmen des Babycafés stattgefunden hatte. Wegen der großen Nachfrage wurde er sogar zweimal angeboten. Finanziert hatte den Kurs zur Hälfte die Bürgerstiftung Illertissen.

Vorzüge des Babycafés seien laut Grimm auch, dass die Eltern sich nicht an- oder abmelden müssten. Die Teilnahme ist für die jungen Eltern außerdem kostenlos. Die Stadt Illertissen stellt die Räumlichkeiten im Mehrgenerationenhaus zur Verfügung und finanziert jede Woche ein kleines Frühstücksbuffet.

Termin: Das Babycafé findet jeden Donnerstag von 9.30 bis 11.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Illertissen statt.