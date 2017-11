2017-11-24 00:35:59.0

Engagement Das Christbaum-Casting beginnt

Der Lions Club Babenhausen bereitet den Verkauf auf dem Weihnachtsmarkt vor

Wenn die Adventszeit naht, hat der Lions Club Babenhausen einiges zu tun: Der Verein bereitet den Christbaumverkauf auf dem Weihnachtsmarkt und sein Weihnachtskonzert vor.

Bereits jetzt im November macht sich eine Gruppe mit Forstoberrat Josef Graf auf zum Klosterbeurer Wald. Bei diesem Spaziergang, der intern „Christbaum-Casting“ genannt wird, werden die formschönsten Fichten ausgesucht und mit gelben Bändern markiert. So stellen die Vereinsmitglieder sicher, dass sie die ausgesuchten Bäume später – nach möglichem Schneefall – auch wieder finden. Die Christbäume, die dann beim Babenhauser Weihnachtsmarkt am dritten Advent, 17. Dezember, zu kaufen sind, werden am Vortag frisch geschlagen. Der Verkauf wird durch den Bayerischen Staatsforst ermöglicht: Die Forstbehörde weist dem Lions Club eine Fläche im Wald zu, in dem dieser die Bäume kostenlos fällen darf. Die Aktion wurde vor fünf Jahren ins Leben gerufen, um im damaligen „Jahr des Baumes“ heimische Christbäume, die ohne Pestizide und Konservierungsmittel gezogen sind, in den Fokus zu rücken.

Zudem treffen sich bereits regelmäßig rund Hundert Sänger aus der Region, um für ein Konzert zu proben. Unter Leitung von Sandra Kalischeck will der Projekt-Chor die Besucher mit auf eine musikalische Reise nehmen. Das Motto lautet diesmal „Swinging Christmas“, verrät der Verein. (az)