2016-08-11 15:22:00.0

Ulm Das Geheimnis der Hohepriester im Ulmer Münster

Drei in einem versteckten Schrank entdeckte Holzfiguren haben sich als Teile eines verlorenen Kunstwerks entpuppt. Von Marcus Golling

Eine bei Besuchern des Münsters beliebte Führung ermöglicht Einblicke in dessen „Verborgene Kammern“. Das Ulmer Wahrzeichen steckt noch immer voller Überraschungen und Geheimnisse – offenbar selbst für die, die tagtäglich mit dem Gotteshaus zu tun haben. Es war zwar keine Kammer, sondern nur ein Schrank, der sich nach Jahrzehnten wieder öffnete, der Inhalt erwies sich aber als spektakulär: Fünf Figuren, von denen drei aus der Erbauungszeit des Münsters stammen – und eine ganz besondere Geschichte haben.

Wie bei vielen wichtigen Entdeckungen kam auch bei dieser der Zufall zu Hilfe. Als vor mehr als einem Jahr eine neue Schließanlage für das Münster angeschafft werden sollte, prüfte Münsterbaumeister Michael Hilbert, welcher vorhandene Schlüssel zu welchem Schloss gehört. Als er auf seinem Rundgang in der Bessererkapelle ankam, stellte er fest, dass auch an der dort angebrachten Ahnentafel der Patrizierfamilie Besserer ein historisches Schloss hing: Doch kein Schlüssel konnte den Schrank öffnen. Warum auch, darin würde sich sowieso nichts befinden, hörte Hilbert auf Nachfrage. Doch er wollte es genau wissen: Er ließ das Schloss von einem Fachmann knacken, öffnete die beiden Holzflügel – und entdeckte die Figuren. Zwei steinerne, die er selbst als Werke des 19. Jahrhunderts identifizierte, und drei hölzerne, die offensichtlich älter waren.

Dekan Ernst-Wilhelm Gohl, der in Vertretung des derzeit im Urlaub befindlichen Münsterbaumeisters die Geschichte erzählt, erinnert sich gerne an die Entdeckung, über die er selbst zunächst per E-Mail informiert wurde: „Das war ein schönes Ereignis.“ Die tatsächliche Bedeutung der etwa 90 Zentimeter großen Holzfiguren stellte sich erst später heraus, als die Kunsthistorikerin Eva Leistenschneider, Kuratorin im Ulmer Museum, diese in Augenschein nahm: Wie sie anhand vorhandener Unterlagen nachweisen konnte, schmückten die spätgotischen Skulpturen einst einen Priestersitz, der wohl bis zum 18. oder frühen 19. Jahrhundert an der südöstlichen Ecke des Chores stand. Sie zeigen einen alttestamentarischen Hohepriester und zwei seiner Gehilfen. In den Händen halten sie Spruchbänder mit Zitaten aus den Büchern Mose.

Die Entstehung des Priesterstuhls, der wie das berühmte Chorgestühl die Wirren der Reformation überstand, lässt sich Leistenschneider zufolge anhand vorhandener Quellen auf die 1480er Jahre datieren. Doch: „Der Künstler ist namentlich nicht bekannt“, sagt die Expertin. Wohl aber ließen sich ihm einige weitere Werke zuordnen: Es handle sich um einen Meister der „Ulmer Schule“, der stilistisch und zeitlich zwischen Hans Multscher und dem frühen Michel Erhart liegt. Ein paar Geheimnisse soll eine Studio-Ausstellung über den Priestersitz, die Leistenschneider derzeit für das Ulmer Museum vorbereitet, lüften. Eröffnet wird diese am 23. Oktober.

Eine Frage sollte freilich nicht so lange warten: Wie und wann kamen die Figuren in den Schrank? Dekan Gohl glaubt die Antwort zu kennen. Denn nach der Demontage des Priestersitzes schmückten die drei Figuren den Aufgang zur Kanzel im Langhaus, was sich anhand alter Fotografien nachweisen ließe. Als dieser dann Mitte der 1930er Jahre erneuert wurde und sein heutiges Aussehen bekam, verliert sich die Spur des Figurentrios: Vermutlich landete es bereits damals im Schrank in der Bessererkapelle. Dorthin zurückkehren soll es aber nicht. Dekan Gohl verspricht: „Wir suchen nach einer Möglichkeit, die Figuren für die Allgemeinheit gut sichtbar zu zeigen.“