2017-04-09 21:00:00.0

Illertissen Das Geschäft mit Kraut und Krempel floriert

Tausende Besucher strömten auf die Jungviehweide um sich mit Frühlingslaune und Gartenzubehör einzudecken.

Sonne pur, Ambiente und Angebote satt – der „Kraut- und Krempelmarkt“ am Samstag auf der Illertisser Jungvieweide rund um die Staudengärtnerei Gaissmayer war ein Erfolg. Angesichts etlicher Busse und tausender Besucher auch aus Vorarlberg, der Schweiz oder Südtirol erinnerte der Gartenmarkt an die zweitägige „Illertisser Gartenlust“ – nur eben kompakter in der halben Zeit. Der zeitgleich abgehaltene Saatgutmarkt in der Stadt, als eine von Dieter Gaißmayers Ideen, mag zusätzliche Gäste angelockt haben.

Es sei die gebotene Vielfalt, welche auch längere Anfahrten lohnt, wie Lisi Fuchs und Simone Schneider aus Vorarlberg gutgelaunt sagten. Sie sind auf Empfehlung nach Illertissen gekommen und werden den Weg wieder machen: „Das nächste Mal aber mit Schubkarren und Anhänger.“ Weit und breit gebe es keinen derartigen Gartenmarkt. Als Raritätenfinder, wie sich Michael Reichart aus Lindenberg im Allgäu bezeichnet, kauft er Kurioses und Seltenes aus der ganzen Region, „aber es muss mindestens 40 Jahre alt sein“. Auf den Illertisser Gartenmarkt komme er gerne, „weil dort nicht jeder Händler mit irgendwelchem Hausrat zugelassen wird“.

Vom reichen Angebot profitierten die Besucher. Sie traten den Heimweg beladen mit ihren Einkäufen und allerlei fahrbarem Untersatz an. „Selbst wenn es etwas Kleines ist“, freut sich Peter Semmlin aus Illertissen als Fossiliensammler über einen versteinerten Krebs und einen großen Bernstein. Obwohl er sich vorgenommen hatte, nichts zu kaufen. Doch auch Pflanzenfreunde kamen auf ihre Kosten, mit gefüllten Holzkisten standen sie Schlange vor der Kasse. Auf das kulinarische Angebot waren besonders Janissa und Nevio Campa aus Aufheim neugierig, welches sie in der Sonne sitzend genüsslich verspeisten. „Das war eine Empfehlung“, sagte ihre Mutter, die währenddessen durch die Gewächshäuser schlendern konnte. Wer nicht auf einem der idyllischen Plätzchen Rast einlegen wollte, konnte einen der Fachvorträge im Museum besuchen. Etwa bei Ernährungsratschlägen nach Hildegard von Bingen. Referentin Jutta Isabella Martin sprach über alte Kräuter zur Heilung von neuzeitlichen Krankheiten. Die heutige Ernährung würde zur Übersäuerung führen, wogegen Bitterstoffe Hilfe brächten.

Kinder kamen in der Grünwerkstatt auf ihre Kosten, die Historiker in der neuen Jahresausstellung „Reiche Ernte – der Arbeit Lohn“ im Museum unter Führung von Wolfgang Hundbiss. Die Unterillertaler Tanzmusikanten spielten den ganzen Tag und die Jungviehweide pulsierte vor Leben. (lor)