2017-04-27 07:00:00.0

Vöhringen/Weißenhorn Das Handy ruft zum Gebet

Über den Nachrichtendienst Whatsapp können die Nutzer geistliche Impulse erhalten. Was dahinter steckt. Von Jens Noll

Das nennt sich wohl Beten 2.0: Das Handy klingelt, über den Nachrichtendienst Whatsapp bekommt der Handynutzer zweimal am Tag, morgens und abends, einen Impuls fürs Innehalten und für sein Gespräch zu Gott. „Einfach gemeinsam beten“ heißt das Projekt, das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, der Schweiz und Italien immer mehr Anhänger findet. Bundesweit dürften es inzwischen an die 3000 Nutzer sein, schätzt Daniel Rietzler. Der Weißenhorner Jugendpfarrer ist einer der Initiatoren des Netzwerks, zu dem allein in Weißenhorn und Umgebung drei Whatsapp-Gruppen für Jugendliche gehören.

Was steckt hinter diesem Angebot? Rietzler spricht von einer Hilfestellung für tägliche Gebetszeiten. Jeden Morgen und jeden Abend wird über den Nachrichtendienst ein Gebet verschickt, das die Nutzer einfach auf dem Handy ablesen können. Morgens gibt es dazu noch einen Audio-Impuls, also eine Datei mit einem Text, den ein Geistlicher aufgesprochen hat. Der Weißenhorner Jugendpfarrer hat selbst schon solche Dateien erstellt, in der Woche vor Ostern kam der tägliche Impuls von Weihbischof Florian Wörner aus Augsburg. „Der Audio-Impuls soll eine Hilfestellung sein, damit man in Ruhe über ein Thema nachdenkt“, sagt Rietzler.

Die Kirchen unterstützen zwar das Gebetsnetzwerk, sie sind allerdings nicht dessen Träger. Angelegt war das Projekt zunächst als privater Dienst. Frater Dominikus, ein Ordensmann in der Kongregation der Passionisten und Theologiestudent an der Uni Eichstätt, hat damit begonnen, Nachrichten mit christlichem Inhalt über das Handy zu verschicken. Über persönliche Kontakte wurden immer mehr junge Menschen darauf aufmerksam. Daniel Rietzler, der mit Frater Dominikus befreundet ist, brachte sich als Initiator des Netzwerks in der Diözese Augsburg mit ein. „Innerhalb von ein paar Wochen waren mehr als 100 Jugendliche in Weißenhorn daran beteiligt“, erzählt er.

Um den Überblick zu wahren, haben die Macher von „Einfach gemeinsam beten“ eine Struktur mit mehreren regionalen Whatsapp-Gruppen geschaffen. Der aus Wullenstetten stammende Student Manuel Hartwig ist Koordinator für ganz Schwaben. Das heißt, er ist Ansprechpartner für die Betreuer der einzelnen Netzwerke, nimmt von ihnen Vorschläge für Audio-Impulse entgegen und gibt die Rückmeldungen an Frater Dominikus und Daniel Rietzler weiter. Was Hartwig an dem Netzwerk schätzt: Die Nutzer merken, dass sie im Gebet nicht alleine sind. Der 20-Jährige nimmt auch die Anfragen von Menschen aus ganz Schwaben entgegen, die sich dem Angebot anschließen wollen. „Es gab Zeiten, da hat mich jede Stunde jemand angeschrieben“, erzählt er. Hartwig fragt nach Namen und Wohnort des Interessenten und gibt die Infos dann an den jeweiligen Betreuer des regionalen Netzwerks weiter.

Sonja Eichenhofer aus Vöhringen betreut als Netzwerkerin eine der drei Weißenhorner Gebetsgruppen. Für viele Jugendliche sei das ein „cooles Ding“, sagt sie. Viele haben kaum mehr Bezug zum Glauben, wie die 17-Jährige erzählt, „jeder sucht aber nach dem Sinn des Lebens.“ Und jeder Jugendliche schaue jeden Morgen erst einmal aufs Handy. Die moderne Technik habe viele überzeugt, das Angebot gebe Halt, sagt sie.

Auch Jugendpfarrer Rietzler sagt: „Es gibt Jugendliche, die nach mehr suchen. Es ist wichtig, dass die auch Gemeinschaft im Glauben finden.“ Doch nicht nur Jugendliche interessieren sich für „Einfach gemeinsam beten“: In Weißenhorn, Senden und Vöhringen gebe es inzwischen auch Erwachsenengruppen, sagt Rietzler. Und um die 200 Nutzer bilden nicht nur virtuell eine Gemeinschaft, sondern treffen sich seit einiger Zeit auch alle zwei Monate in Gruppen zu realen Treffen, wie er hinzufügt. Wer „Einfach gemeinsam beten“ nutzen möchte, kann sich übrigens per E-Mail oder unter einer Handynummer anmelden.

Kontakt Infos unter www.credo-online.de. Jugendliche können sich wenden an daniel.rietzler@bistum-augsburg.de oder an die Nummer 0176/87202838. Erwachsene schreiben eine E-Mail an gebetsnetz@credo-online.de oder an 0152/21031561.