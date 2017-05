2017-05-15 00:34:59.0

Das Unterallgäu mit dem Rad entdecken

Zwei Touren am Feiertag

Den Landkreis per Rad entdecken, das kann man auch dieses Jahr wieder bei der Unterallgäuer Radtour an Christi Himmelfahrt, 25. Mai. Am Landratsamt in Mindelheim starten zwei Touren – eine für Rennradfahrer um 10 Uhr und eine für Mountainbiker und Tourenradfahrer um 10.15 Uhr. Landrat Hans-Joachim Weirather steigt selbst aufs Rad und freut sich auf viele Mitfahrer.

Die Radler werden von Tourenführern des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs Memmingen-Unterallgäu (ADFC) begleitet. Außerdem fährt jeweils ein Begleitfahrzeug mit. Die Rennradfahrer können ihre Kondition auf einer rund 80 Kilometer langen Strecke unter Beweis stellen. Die Tour führt über Salgen, Hasberg, Kirchhaslach, Babenhausen, Oberschönegg und Erkheim zurück nach Mindelheim.

Strecke für Mountainbiker

Für Mountainbiker und Tourenradfahrer wird eine 40-Kilometer-Tour über Bad Wörishofen, Türkheim und Rammingen angeboten. Gemeinsames Ziel der beiden Gruppen ist das Helfensteinerfest in Mindelheim. Der Landkreis Unterallgäu veranstaltet die Radtour an Christi Himmelfahrt heuer bereits zum neunten Mal. Geradelt wird bei jedem Wetter. (az)

Weitere Informationen gibt es im Unterallgäuer Radportal unter www.radportal-unterallgaeu.de. Dort kann auch der Tourenverlauf heruntergeladen werden.