2017-01-11 07:00:00.0

Vöhringen Das Vöhringer Wahrzeichen kann jetzt saniert werden

Nach der Zusage der bischöflichen Finanzkammer sollen die Arbeiten an der Marienkirche im Frühjahr beginnen. Kosten werden auf 320000 Euro geschätzt. Von Ursula Katharina Balken

Die Marienkirche gilt als das einzig kulturhistorisch wertvolle Denkmal in Vöhringen und ist Wahrzeichen der Stadt.

Aber sie ist ein Sorgenkind. Nach Sanierung des Dachstuhls, initiiert vom ehemaligen Pfarrer Michael Menzinger, macht jetzt der Untergrund der Kirche zu schaffen. Damit ist es nicht zum Besten bestellt.

ANZEIGE

Jetzt hat Pfarrer Martin Straub mit Kirchenpfleger Andreas Kaffarnik die Sanierung in der Hand. Nach Jahren des Wartens, Prüfens, Analysierens gibt es nun eine konkrete Zusage der bischöflichen Finanzkammer, dass die Sanierung – auf 320000 Euro geschätzt – mit 190000 Euro unterstützt wird.

Aufsteigende Nässe ist es, die dem Gotteshaus zu schaffen macht. Das wurde 2012 festgestellt. Fachleute drängten auf Sofortmaßnahmen, um größere Schäden abzuwenden. Untersuchungen haben ergeben, dass abfließendes Wasser zwar versickert, dass aber die zwei Meter hohen Auffüllungen um die Kirche das unerwünschte Nass Richtung Kirchenfundament lenken. Hinzu kommt, dass von den 500 Quadratmetern Dachfläche Regenwasser nach unten fließt, aber durch einen defekten Sickerschacht nicht abgeleitet werden kann.

Also wurden die Abflussschächte wieder so weit gerichtet, dass das Wasser seinen richtigen Lauf nehmen kann. Kirchenpfleger Andreas Kaffarnik teilt dazu mit, „dass die Schäden an Fassade und Mauerwerk der Marienkirche jetzt endlich behoben werden können. Durch die bisher ausgeführten Maßnahmen wurden weitere Schäden glücklicherweise verhindert“.

Nach umfangreichen Untersuchungen aller infrage kommenden Sanierungsmaßnahmen sei eine Kostenfeststellung erhoben worden, sagt Kaffarnik. Daraus ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von 320000 Euro, wovon die Diözese 190000 Euro übernimmt.

Die Ausschreibungen hätten sich als außerordentlich schwierig erwiesen. Erst eine Ausschreibung im Herbst hätte ergeben, dass der Kostenrahmen aller Gewerke im Plan bleibt. „Somit kann im Frühjahr begonnen werden.“ Kaffarnik macht aber auch deutlich, dass es ohne die weitere Mithilfe der Bürger nicht geht. Denn es wird nicht nur der Untergrund saniert, sondern auch das gesamte Gotteshaus bedarf einer Generalüberholung von außen.

So hat sich vor wenigen Jahren der „Förderverein Marienkirche“ gegründet, dessen Vorsitzender Altlandrat Erich Josef Geßner ist. Dessen Anliegen ist es, das Wahrzeichen der Stadt zu erhalten und dafür auch Spenden zu sammeln. Bei der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen, bei der VR-Bank Vöhringen und bei der Raiffeisenbank Iller-Roth-Günz sind Konten eingerichtet worden. Der Förderverein hat die Nummer IBAN: DE91 7305 0000 0445 4464 46. BIC: BYLadem1NUL.