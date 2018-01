2018-01-08 07:01:00.0

Bellenberg Das neue Jahr soll Bellenberg mehr Wohnraum bescheren

Beim Neujahrsempfang in Bellenberg blicken Vertreter von Kommune, Vereinen und Kirche auf kommende Aufgaben. Von Regina Langans

Beim Neujahrsempfang in Bellenberg wechseln sich in guter Gewohnheit Kirche und Kommune als Gastgeber ab. Heuer waren die Politiker an der Reihe. So trafen sie sich mit Vertretern der Kirche, Vereine und Wirtschaft im Sitzungssaal, um auf eine gute gemeinsame Zukunft anzustoßen. Ein Trio der Musikgesellschaft Bellenberg erfreute dabei mit festlicher Umrahmung.

Ihre Vorschau auf die Zukunft Bellenbergs hatte Bürgermeisterin Simone Vogt-Kellner in vier Punkte unterteilt. Gleich zu Beginn forderte sie Mut zur Ortsgestaltung: „Wir werden uns mit der Frage beschäftigen müssen, wie sich Bellenberg weiter entwickeln kann.“

ANZEIGE

Fakt sei die begrenzte Gemeindefläche, Bellenberg zähle diesbezüglich zu den kleinsten Kommunen in Bayern mit einer vergleichsweise hohen Bevölkerungsdichte. Die Bürgermeisterin hatte dazu interessante Vergleichszahlen parat: „Pro Quadratmeter hat unser Ort eine Bevölkerungsdichte von 864 Personen.“ Bayernweit seien das 182 und im bundesweiten Durchschnitt 230 Personen. Durch die Lage in der Wirtschaftsregion Donau/Iller und mit der entstehenden Verbindung zu Stuttgart 21 biete Bellenberg ideale Möglichkeiten, um wohnen und in vertretbarer Nähe arbeiten zu können. Diesen Ansprüchen will die Kommune weiterhin entgegenkommen. So sei geplant, das von der Gemeinde erworbene Grundstück in der Hammerschmiede in absehbarer Zeit für bezahlbaren Wohnraum zu nutzen. Sodann gelte es, Baulücken zu schließen: Die drei neuen großen Häuser an der Ulmer Straße hätten sich schon bestens ins Ortsbild gefügt.

Wohnen erfordere Infrastruktur, sagte die Bürgermeisterin. Damit sprach sie den nächsten Punkt an. Bellenberg verfüge über ein gutes Versorgungsnetz, doch manches sei inzwischen in die Jahre gekommen. So informierte Vogt-Keller, dass heuer das Kanalnetz saniert werden solle und zu prüfen sei, inwieweit der über 50 Jahre alte Hochbehälter weiter genutzt werden kann. Der Breitbandausbau im Industriegebiet sei nach Verzögerungen endlich abgeschlossen, nun gehe es mit der Ertüchtigung für schnelles Internet in den Wohngebieten weiter. Auch für den Mobilfunk sei Bellenberg kein weißer Fleck. Was die Bedürfnisse der einzelnen Bevölkerungsgruppen anbelangt, sieht die Bürgermeisterin alle – von der Krippe bis zu Seniorenangeboten – gut versorgt. Dennoch werde die Entwicklung, etwa bei Barrierefreiheit und medizinischer Versorgung, beobachtet.

Als drittes sprach die Bürgermeisterin das gesellschaftliche Leben an, das von vielen Vereinen – auch mit Geldern der Gemeinde –bunt gestaltet werde. Nach vier Jahren gebe es heuer wieder ein Dorffest, versprach Vogt-Keller. Wetterunabhängig soll am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Juni, gefeiert werden. Der vierte und letzte Punkt galt der, auch durch die Schulsanierung bedingten knappen Finanzlage. Künftige Ausgaben würden sorgfältig überdacht. Doch das sei kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, die Gemeinde verfüge über Werte wie Grundstücke, „die gute Erlöse bringen könnten“.

Wolfgang Riesenberg zog stellvertretend für die Vereine ein Fazit über deren Angebote bei Kultur und Freizeit. Indem sie an auswärtigen Veranstaltungen teilnehmen, würden sie Bellenberg über die Region hinaus bekannt machen. Etliche Vereinsjubiläen würden ihre Schatten vorauswerfen: Der Sozialverbund VdK werde 70 Jahre alt, Folklorechor und Tennisverein feierten ihr 40-Jähriges.

Pfarrer Martin Straub stellte in seiner Ansprache Überlegungen zu Kunst und Schönheit an. Nach ihnen zu streben, scheine ein Naturgesetz zu sein. „Und wer über das Schöne staunt, seht schon mit einem Fuß im Gebet“, sagte der Geistliche.