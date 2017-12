2017-12-01 06:58:00.0

Babenhausen Der Abriss des Pfarrheims in Babenhausen rückt näher

Die Bischöfliche Finanzkammer hat eine zeitnahe Entscheidung angekündigt. Von Fritz Settele

Bereits mehrfach hat sich der Marktgemeinderat mit dem möglichen Abriss des alten Pfarrheims in Babenhausen befasst. Bürgermeister Otto Göppel war diesbezüglich dazu aufgefordert worden, sich mit der bischöflichen Finanzkammer des Bistums Augsburg in Verbindung zu setzen. Jetzt liegt der Marktgemeinde ein Antwortschreiben des Bistums vor.

Darin stellt Ruth Liehr von Seiten des Projektmanagements klar, dass die „Pfarrkirchenstiftung beabsichtigt, noch heuer den Abbruchsantrag für das Gebäude Kolpingstraße 11 einzureichen“. In dem kurz gehaltenen Schreiben, das der IZ vorliegt, ist außerdem zu lesen, dass das Projektmanagement je nach Auftragslage der Unternehmen hoffe, den „Abbruch zeitnah tätigen“ zu können. Göppel informierte den Marktrat in der Sitzung über dieses Vorhaben.

Der kommunale Antrag auf eine Reinigung der Kirchenmauer nimmt das Bistum dagegen lediglich zur Kenntnis, wird aber keine Maßnahmen einleiten. Ohne einen Antrag der Pfarrei, welcher offenbar nicht vorliegt, „können wir hier nicht tätig werden, da es sich um eine rein optische Angelegenheit handelt und keine Gefahr in Verzug ist“, heißt es in dem Brief.

Markträtin Barbara Kreuzpointner hatte in einer der vergangenen Marktratssitzungen moniert, dass von dieser Mauer durchaus gesundheitsgefährdende Stoffe ausgingen. Pfarrer Manfred Sieglar hatte daraufhin in einem Leserbrief an unsere Zeitung geschrieben, dass er derzeit andere Prioritäten setze und an der besagten Kirchenmauer keine baulichen Veränderungen vornehmen werde. „Das kann ich mit gutem Gewissen verantworten, zumal ich fast täglich mehrmals an der Kirchenmauer vorbeikomme und keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen feststelle“, ließ er wissen. Die Vorbereitungen zum Abriss des Pfarrheims dagegen würden laufen.