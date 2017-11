2017-11-02 07:00:00.0

Illertissen Der Boden für den Duftkreisgarten ist bereitet

Die Förderer der Gartenkultur greifen für ihr neuestes Projekt in Illertissen zum Spaten. Herzstück des Duftkreisgartens soll ein Hochbeet werden. Von Regina Langhans

Dem geplanten Duftkreisgarten auf der Illertisser Jungviehweide hat der Verein der Förderer der Gartenkultur jetzt den Boden bereitet. Der Spatenstich ist vollzogen und noch heuer sollen der Aushub für die Wege und das Hochbeet in der Mitte erfolgen und womöglich die Stahlkonstruktion errichtet werden. Spätestens nächstes Jahr um diese Zeit soll dann das duftig bepflanzte „Pendant zum Farbkreisgarten“, wie Vorsitzende Thea Zedelmeier sagt, fertig sein und zum Rundgang durch die fünf Aromabereiche locken.

Wie berichtet, hat für die Finanzierung des Themengartens zusammen mit der Volks- und Raiffeisenbank Ulm-Biberach ein sogenanntes Crowdfunding stattgefunden. 435 Unterstützter und einen Betrag von 8346 Euro hat die Finanzierung eingebracht. Doch die Initiatoren sprühen vor Ideen, sodass die Summe kaum reichen wird, schätzen die Gartenfachleute.

Zuständiger Planer des Projekts ist Augustus Scheiner, der erklärt: „Zum Duftkreis gehören fünf Aromafamilien, wobei wir beim Anlegen des Gartens darauf achten, dass Verbindungen hergestellt werden.“ Unter Verbindungen verstehen sie zum Beispiel die zwölf Beete, passend zu den zwölf Monaten und Sternkreisen. Dabei orientieren sich die Gartenförderer am Aroma-Experten Martin Henglein.

Damit die Düfte besser zur Geltung kommen, wird für die Pflanzen ein kreisförmiges Hochbeet angelegt. Und um sie an Ort und Stelle besser festzuhalten, wird der Garten mit einer rechteckigen Stahlkonstruktion eingezäunt. In deren Wände wird Vlies eingezogen, lediglich der Eingang bleibt offen. Jede der vier, in alle Himmelsrichtungen weisenden Ecken, soll in der Art kleiner Orangerien gestaltet werden. Sie werden mit Sitzbänken ausgestattet und erhalten passende Kübelpflanzen: Im Norden eine Rosengeranie, im Westen eine Patschulipflanze, im Osten eine Bergamotte-Staude sowie im Süden einen Rosmarinstrauch. Die neueste Idee, eine Lichtquelle für die Dämmerung zu schaffen, um etwa Nachtfalter bei den Blüten zu beobachten, sei noch nicht ausgereift. An Baumaterial kommen Abbruchsteine und Glasscheiben ausgedienter Frühbeete zum Einsatz.

Ansgar Batzner, der anlässlich des Spatenstichs zusammenfasste, wie es zur Idee eines Duftgartens beim Museum auf der Jungviehweide kam, sagte: Durch das Crowdfunding, bei dem kleine finanzielle Beiträge der Bürger durch die Bank aufgestockt wurden, sei das Projekt regional verwurzelt: „Die Idee eines Duftkreisgartens steht Illertissen als Gartenstadt gut an“, so Batzner. Sobald die Blumenanlage fertig ist, soll sie Besucher anlocken, „damit sie sich eine Nase voll feinster Aromen mit nach Hause nehmen“.