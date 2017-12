2017-12-20 07:00:00.0

Vöhringen Der Josef war ein cooler Typ

Beim Wortkonzert nach Udo Lindenberg vermischten sich moderne Texte und traditionelle Weihnachtslieder.

Die Weihnachtsgeschichte von Udo Lindenberg in einer Kirche vorgelesen – geht das? Der Vorzeigerocker pflegt ja doch eine eher derbe Sprache. Zweiflern sei gesagt, es geht und das sogar gut.

Helmut Schüttlöffel, der das Programm für das Wortkonzert in der evangelischen Kirche in Vöhringen zusammengestellt hat, bewies Mut, den Beitrag in die klassische musikalische Umrahmung einzubinden. Denn Lindenberg sagt deutliche Worte, wie diese: „Und heute schiebt Jesus die Wolken beiseite und guckt sich den kranken Weihnachtszirkus an und denkt, diese scheinheiligen Christen, mit Lametta behangene Alibi-Abholer einmal im Jahr. Wie soll ich das unserem Vater klarmachen?“ Lindenberg schildert Josef als coolen Typen. Diesem war ein Engel erschienen, der sagte, dass die Schwangerschaft seiner Braut Maria in Ordnung gehe: „Also heirate Maria und nenn das Kind Jesus, alles klar? Okay!“

Die Wortkonzerte, die zu besonderen Anlässen in der Martin-Luther-Kirche stattfinden, haben im Gemeindeleben mittlerweile einen festen Platz. Musik und Literatur werden geschickt miteinander verwoben. An diesem Abend stand das Geschehen um Christi Geburt im Mittelpunkt.

Neben der Weihnachtsgeschichte von Udo Lindenberg gab es eine weitere Geschichte, in Dialogform vorgetragen und untermalt mit zarten Klängen.

Zu hören waren unter anderem Kompositionen von Tommaso Albinoni, Felix Mendelssohn-Bartholdy gesungene Psalmen, Hirtenlieder, traditionelles Liedgut und Händels Melodien. Stephanie Gröger und Claudia Mack, beide Sopran, bezauberten mit jugendlichen Stimmen. Daniela Czech und Gerd Leiprecht, beide Trompete, Michael Schletz, Violine, und Helmut Schüttlöffel, Orgel und Klavier, trugen mit ihren Instrumenten zur festlichen Stimmung bei.

Peter Kelichhaus und Mitglieder des Ensembles der Bühne Podium 70 lasen dazu passende Texte, die auch mit einer Prise Humor gewürzt waren. (ub)