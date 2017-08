2017-08-31 00:35:31.0

Kultur Der Künstlerkreis in Babenhausen feiert Geburtstag

Eine besondere Ausstellung der Hobbymaler steht in Mindelheim an. Ein Rückblick auf die Anfänge

Der Künstlerkreis Babenhausen kann heuer sein zehnjähriges Bestehen feiern. Aus diesem Anlass haben die in Babenhausen und Umgebung beheimateten Künstler: Tanja Braun, Anita und Gerhard Eisenkolb, Renate Fäustle, Johanne Gingele, Helga Kaifler, Susanne Koros, Ingrid Landfried, Werner Prinz, Gisela Sokoll, Marion Vitek und Benedikt Zint, eine Ausstellung zusammengestellt. Sie kann von Dienstag, 19. September, bis Freitag, 20. Oktober, im Foyer des Landratsamtes in Mindelheim besichtigt werden. Die Vernissage findet am Mittwoch, 20. September, um 18 Uhr statt.

Bereits ein Jahr nachdem sie sich formiert hatten, gaben die Mitglieder des Künstlerkreises Babenhausen im Oktober 2008 im Café Fahrenschon mit der Ausstellung „Café – Kaffee“ einen kleinen Einblick in ihr Schaffen.

In der Babenhauser Kist (Kunst im Stall) präsentierten sie im Juni 2009 Werke zum Thema „Einsichten – Ansichten“, im Juni 2011 zur „Heimat“ sowie im Mai 2012 mit „Malerei, Skulptur, Fotografie“. Unter dem Motto „Grüner Blitz und Struwelpeter“ machten die Kunstschaffenden im März 2011 in der Galerie Müller in Babenhausen auf sich aufmerksam sowie im November 2013 mit „Kunst im kleinen Format“ in der Zaiertshofer Galerie KunstUnkunst.

Mit der Ausstellung „Farbträume“ hat der Künstlerkreis Babenhausen die Kulturtage 2015 im Fuggermarkt eröffnet. Auch das örtliche Kinderferienprogramm haben die Künstler mehrmals mit einfallsreichen Aktionen bereichert. Seit 2013 bringt der Künstlerkreis mit Wechselausstellungen regelmäßig Farbe in das Kreisseniorenwohnheim St. Andreas. (clb)