2017-04-07 21:00:00.0

Landkreis Der Landkreis Neu-Ulm ist bei Touristen beliebt

Vergangenes Jahr gab es mehr Übernachtungen als 2015. Einen Verein kann das aber trotzdem nicht retten, er löst sich jetzt auf. Von Felicitas Macketanz

Radeln liegt im Trend. Nicht umsonst hat der Landkreis Neu-Ulm deshalb vor kurzem sechs neue Radwege ausgeschildert (wir berichteten). Beim Runden Tisch Tourismus in der Illertisser Schranne wurde jetzt auch deutlich, wie beliebt die regionalen Angebote für Radler sind, und zwar nicht nur bei den Ortsansässigen, sondern vor allem bei Touristen.

So zählt beispielsweise der „Donau-Radweg“ zum beliebtesten Radfernweg im Ausland. Das berichtete Andrea Engel-Benz von der Tourismus-Abteilung im Landratsamt Neu-Ulm. Dieser Radweg misst von der Quelle bis nach Passau etwa 600 Kilometer. Der Streckenabschnitt durch Bayerisch-Schwaben führt unter anderem an Neu-Ulm, Günzburg und Gundelfingen vorbei. Nenneswerte Steigungen gibt es auf den knapp 127 Kilometern nicht. Auf der Beliebtheitsskala der Deutschen schafft es dieser Radweg laut Engel-Benz immerhin auf den vierten Rang.

ANZEIGE

„Seit 2014 haben wir in Deutschland eine Zunahme von 30 Prozent an Radreisenden“, sagte sie. Im vergangenen Jahr gab es demnach etwa 5,2 Millionen Biker. Ingesamt gab es im Jahr 2016 150 Millionen Tagesausflüge mit dem Drahtesel.

Interessant für den Landkreis Neu-Ulm ist die Tatsache, dass die Anzahl der Übernachtungen im Vergleich zum Jahr 2015 um 6,5 Prozentpunkte gestiegen ist. So zählt das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung im Landkreis im vergangenen Jahr 445339 Übernachtungen, 2015 waren es 419304. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren waren es noch 325525 Übernachtungen.

Die Region kommt gut an bei den Touristen, die laut Henning Tatje, dem Wirtschaftsförderer der Stadt Illertissen, noch mehr aus sich machen kann, um, wie er sagte, „sexy“ zu sein. „Wir müssen mit mehr Selbstbewusstsein ans Zielkommen“, meinte er. Damit beim nächsten Runden Tisch die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste nicht mehr bei im Schnitt 1,7 Tagen liege, sondern bei ganzen zwei. „Wir sind nicht nur Stop-Over, sonder mehr“, sagte Tatje. Allein die Stadt Ulm sei schon einen ganzen Tag wert und dann biete die Region noch diverse Lauschtouren an und habe die Iller und den Illerkanal. „Das ist eine große Besonderheit.“

In Altenstadt blieben die Gäste im vergangenem knapp 1,7 Tage, in Illertissen 1,6, in der Stadt Neu-Ulm waren es auch 1,7 Tage. Am längsten verweilten die Besucher in Roggenburg, das mit Kloster und Weiher ein Anziehungspunkt für Touristen ist. Und auch die Statistik für Vöhringen kann sich sehen lassen: 1,9 Tage lang genossen die Besucher die Stadt an der Iller. Weißenhorn zog sie 1,8 Tage an. Die meisten Gäste kamen 2016 aus Polen in den Landkreis, gefolgt von den Dänen und Niederländern.

Doch nicht alle profitierten wohl vom boomenden Tourismus. Der Verein der Gästeführer Schwäbisches Donautal ist nämlich gerade dabei, sich aufzulösen.

Die Gründe: Zu wenige Mitglieder (etwa 40 aus den Kreisen Neu-Ulm, Günzburg, Dillingen und Heidenheim) und der Vorstand war nicht mehr zu besetzen. Das erklärte die Zweite Vorsitzende, Marianne Winkler, aus Leipheim im Gespräch mit unserer Zeitung. Die einzelnen Gästeführer wird es nach Angaben von Winkler aber weiterhin geben.