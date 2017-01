2017-01-03 09:01:00.0

Landkreis Der Landrat blickt großen Herausforderungen entgegen

Flüchtlingszustrom, Klinikkrise und der mögliche Nuxit: Landrat Thorsten Freudenberger schaut auf ein ereignisreiches Jahr zurück. 2017 stehen ihm schwere Aufgaben bevor.

Herr Freudenberger, seit Sie 2014 das Amt des Landrats übernommen haben, sind Sie dauerhaft als „Krisenmanager“ unterwegs. 2015 war es die rapide steigende Zahl an Flüchtlingen, 2016 waren es die defizitären Krankenhäuser. Haben Sie sich Ihren Job als Landrat vor der Wahl so anstrengend vorgestellt?

Freudenberger: Teils, teils – einerseits wusste ich natürlich um die Herausforderungen des Amtes, andererseits waren die zwei größten Themen in dieser Dimension damals noch nicht absehbar. Politik zeichnet sich aber insbesondere durch ihre Unberechenbarkeit aus. Da ich schon seit mehr als 20 Jahren politisch aktiv bin, wusste ich schon, was auf mich zukommen kann. Von daher habe ich auch die Flüchtlings- und Klinikthematik nicht unterschätzt. Dennoch sind das zwei sehr große und schwierige Problemstellungen. Aber dafür bin ich ja in das Amt gewählt worden und stelle mich auch sehr gerne den Aufgaben.

Was war oder ist für den Landkreis die größere Herausforderung: der plötzliche Zustrom tausender Flüchtlinge oder der hitzige Streit rund um die Krankenhäuser? Beides hat die Bevölkerung bewegt.

Freudenberger: Da fällt mir eine Gewichtung schwer, aber es gibt durchaus Parallelen. In beiden Fällen geht es um Veränderungen und Emotionen. Im einen Fall sind es Flüchtlinge, die zu uns kommen und bei manchen Bürgern Befürchtungen, Fragen und auch Ängste erzeugen. Auf der anderen Seite die Klinikdebatte, bei der es um regionalpolitische Reflexe und um den Kampf für eine Einrichtung an einem bestimmten Ort ging. Veränderungen bringen oft Verunsicherung mit sich. Deshalb müssen diese aus meiner Sicht vonseiten der Politik moderiert und gut erklärt werden, auch wenn das manchmal unendlich anstrengend ist. Aber so lange ich im Amt bin, werde ich mich darum bemühen, den Menschen sachlich und faktenorientiert die Dinge zu vermitteln.

Gerade im Streit um die Geburtshilfestation in Illertissen hat sich gezeigt, dass es Fakten gegen Emotionen manchmal schwer haben...

Freudenberger: Das mag sein, aber das entbindet die Politik nicht von der Aufgabe, die Dinge sachlich anzugehen und zu entscheiden. Mit purer Emotion können wir dauerhaft weder Krankenhäuser führen noch die Flüchtlingsfrage klären. Am Ende sind es immer differenzierte Sichtweisen und Entscheidungen, die zu einer guten Lösung führen. Und ich bin überzeugt, dass die Bürger kompetent genug sind, auch komplexe Themen nachvollziehen zu können. Daher ist es mir wichtig, meinen Politikstil der Offenheit, der Transparenz, des Erklärens und des Diskutierens auch weiterzuführen.

Die Debatte über die Zukunft der drei Kreiskrankenhäuser hat im vergangenen Jahr dazu geführt, dass – zumindest in der Politik – ein Riss zwischen südlichem und nördlichem Landkreis deutlich wurde. Bereitet Ihnen das Sorgen?

Freudenberger: Ich bin jeden Tag im Landkreis unterwegs und habe jeden Tag mit sehr vielen Menschen zu tun. Diesen Nord-Süd-Konflikt gibt es nur in den Köpfen einiger weniger. Der Landkreis ist seit 44 Jahren in seiner jetzigen Form äußerst erfolgreich – im Norden wie im Süden, im Rothtal wie im Donau- und im Illertal. Wenn es nach mir geht, bleibt dieser Landkreis auch in Zukunft erfolgreich, und zwar gemeinsam. Wenn jeder nur versucht, seinen eigenen Besitzstand zu wahren und seine eigenen Interessen durchzusetzen, werden wir nicht vorankommen.

Sie wollen dieses Jahr eine Klinikreform auf den Weg bringen, an deren Ende womöglich steht, dass es künftig keine drei Krankenhäuser im Landkreis mehr geben wird. Ist eine solche Reform angesichts der regionalpolitischen Verwerfungen überhaupt möglich?

Freudenberger: Die Frage, ob es möglich ist oder nicht, stellt sich gar nicht. Es muss möglich sein. Wir haben lange, wie wir aus heutiger Sicht wissen, vielleicht zu lange an bisherigen Strukturen festgehalten. Im Mai hat der Kreistag daher einstimmig beschlossen, dass wir einen ergebnisoffenen Strategieprozess starten, bei dem wir ohne Scheuklappen und Denkverbote über die künftige Klinikstruktur im Landkreis diskutieren. Wir brauchen eine Krankenhausversorgung, die so wohnortnah wie möglich bleibt, ein breites und qualitativ hochwertiges medizinisches Angebot bietet und finanzierbar ist. Das ist unsere Aufgabe und die werden wir 2017 angehen.

In den vergangenen Wochen wurde Kritik an Ihrer Person laut, nachdem die Millionenverluste der Kliniken bekannt wurden. Ihnen wurde vorgeworfen, zu spät reagiert und den Kreistag nicht gut genug informiert zu haben. Ist diese Kritik berechtigt?

Freudenberger: Wer politisch tätig ist, muss mit Kritik leben können und das kann ich gut. Die Punkte, die mir in den vergangenen Wochen vorgeworfen wurden, waren aber keine Kritik, sondern persönlich motivierte Provokationen. Die beeindrucken mich in keinster Weise und sind weder richtig noch haltbar. Seit ich im Amt bin, habe ich dafür gesorgt, dass die Informationen, die mir vorliegen, auch unmittelbar an die politischen Gremien gingen. Als bekannt wurde, dass unsere Krankenhäuser weit mehr Verluste machen als bis dahin angenommen, habe ich sofort reagiert, die Kreisräte informiert, einen Krisenstab eingerichtet und tags darauf im Krankenhausausschuss wichtige Beschlüsse für das Krisenmanagement herbeigeführt.

Die drei Kreiskliniken haben laut aktuellem Stand in den vergangenen zwei Jahren zusammen rund 13 Millionen Euro Verlust gemacht. Dafür muss der Landkreis aufkommen. Wird 2017 das Jahr der großen Sparmaßnahmen?

Freudenberger: Die finanzielle Situation ist tatsächlich sehr schwierig, aber sie ist auch lösbar. Wir haben in einem ersten Schritt in der Landkreisverwaltung nach Einsparpotenzialen gesucht und waren dabei recht erfolgreich. Im zweiten Schritt geht es darum, mit der Politik zu überlegen, was wir machen wollen. Zwei Extreme werden nicht funktionieren: Eine Schockstarre nach dem Motto, wir geben gar kein Geld mehr aus und schieben alles auf die lange Bank. Und ein: Wir machen weiter so wie bisher. Wir werden einen Mittelweg brauchen und dürfen dabei auch nicht alle Vorhaben, die wir beschlossen haben, komplett aus den Augen verlieren.

Wie sehr hat es Sie überrascht, als vor einigen Wochen in der Stadt Neu-Ulm die Rufe nach einer Trennung vom Landkreis immer lauter wurden?

Freudenberger: Irgendwann im Jahr 2016 hat mich nicht mehr viel überrascht. Ich sehe das Thema einerseits gelassen, andererseits würde ich es bedauern, wenn Neu-Ulm die Kreisfreiheit erreichen würde. Ich bin der Meinung, dass der Landkreis Neu-Ulm eine 44-jährige Erfolgsgeschichte hinter sich hat, in der alle Kommunen voneinander profitiert haben. Ich bin dafür, dass auch diese Debatte sachlich und faktenbasiert geführt wird und nicht mit Plattitüden und Halbwahrheiten.

Die da wären?

Freudenberger: Da gibt es mehrere Behauptungen, die so einfach nicht stimmen. Es hieß zum Beispiel, dass überdurchschnittlich viele Asylbewerber in Neu-Ulm untergebracht wurden. Fakt ist, dass die Zahl mittlerweile stark reduziert worden ist und andere Kommunen im Kreis prozentual gesehen mehr Flüchtlinge aufgenommen haben als Neu-Ulm. Dann das Argument, dass die Stadt im Landkreis nur draufzahlen würde. Fakt ist, dass in den letzten Jahren mehr Geld vom Landkreis nach Neu-Ulm geflossen ist als anders herum. Es wurde viel Geld in die Donauklinik, in die Fach- und Berufsoberschule investiert, demnächst soll das Lessing-Gymnasium neu gebaut werden – ich kann da keine Benachteiligung Neu-Ulms erkennen.

Wie tragisch wäre eine Kreisfreiheit Neu-Ulms für den Landkreis?

Freudenberger: Der Landkreis hätte im bayerischen Vergleich immer noch eine durchschnittliche Größe mit dann 16 statt 17 starken, selbstbewussten Kommunen und würde sich ein neues, selbstständiges Profil suchen. Die Wenigsten haben da wirklich Lust darauf, aber wenn es so sein sollte, bin ich mir sicher, dass sich der Kreis neu definieren und stark bleiben würde.

Interview: Michael Böhm