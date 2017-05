2017-05-16 05:07:00.0

Der Landrat ist auf halber Strecke

Der Erste Teil seiner Amtszeit hielt für Thorsten Freudenberger einige Überraschungen bereit. Ein Gespräch über das Leben als öffentliche Person im Krisenmodus. Von Ronald Hinzpeter und Jens Carsten

Natürlich ist ein Landrat für alle da, deshalb gehört es sich, in manchen Dingen eine gewisse Neutralität zu wahren. Darum wollte Thorsten Freudenberger (CSU), seit der vor drei Jahren ins Landratsamt eingezogen ist, seither keinem Verein mehr beitreten – sonst könnten andere mit dem gleichen Recht ebenfalls versuchen, ihn als Mitglied zu gewinnen. Doch jetzt ist der 44-Jährige schwach geworden, denn gegen alte Leidenschaften ist offenbar schwer anzukommen: Thorsten Freudenberger gehört seit Anfang des Jahres dem FC Bayern-Fanclub Nersingen an. Mit diesem „Geständnis“ rückte er am Ende des Interviews über seine Erfahrungen in der ersten Hälfte seiner Landrat-Amtszeit heraus. Irgendwann hatte sich das Gespräch um Fußball und um die Bayern gedreht. Ob er denn Mitglied in einem Fanclub sei? Freudenberger musste erst mal überrascht lachen: „Ich habe mit vielen Fragen gerechnet, aber mit der nicht.“ Und dann erzählte er, wie er schon als kleiner Bub in Vöhrigen der örtlichen Fanvereinigung beitreten wollte, doch als er dann das richtige Alter hatte, gab es den Club nicht mehr. Und so ließ er seiner Bayern-Leidenschaft quasi unorganisiert freien Lauf – bis zum Jahreswechsel.

Überhaupt versucht der einstige Gymnasiallehrer Freudenberger in seinem immer noch relativ jungen neuen Leben, vieles von dem alten hinüberzuretten. Beispielsweise wäre er vergangenes Jahr gerne zum großen Wiedervereinigungskonzert der Illertaler Punkrocker Die Taucher nach Bellenberg gegangen, doch da habe er Urlaub gehabt. Immerhin gilt Freudenberger bei den alten Stücken der Band als „textsicher“, wie ihm Taucher-Sänger Elmar Kaufer mal mit einem Schuss Bewunderung attestiert hat. Ob er denn privat noch in der Bellenberger Kultkneipe „Traube“ sitzen könne? „Natürlich. Ich versuchte, mein Leben so weiterzuführen, wie es war. Ich mache wie früher alles das, was ich für richtig halte. Das sollte man sich auch nicht nehmen lassen.“

Man brauche private Nischen und Rückzugsräume, um auch wieder Kraft zu tanken. Da seien die Familie und auch die eigene Hobbys sehr wichtig: „Ich lese nach wie vor so viel wie es geht, treibe Sport, jogge.“ Das Amt mache ihm nach wie vor Freude, versichert er, „das merkt man hoffentlich.“ Er bewege sich nach wie vor völlig frei, werde aber natürlich mittlerweile öfter angesprochen. „Man wird in so einem Amt ein Stück weit eine öffentliche Person, aber wenn man die Begegnung mit den Menschen nicht mag, sollte man sich um solche Ämter erst gar nicht bewerben.“ Faszinierend findet er, keinen einzelnen Chef zu haben, wie Freudenberger sagt, sondern 170000, nämlich die Menschen im Landkreis, „und es gehört dazu, sich immer mal wieder mit dem Chef zu unterhalten“.

Doch die Anzahl der „Chefs“ könnte sich deutlich reduzieren, wenn Neu-Ulm tatsächlich den Landkreis verlässt – „aber 110000 wären ja immer noch sehr viel.“ Der drohende Nuxit ist eine der überraschend großen Herausforderungen, denen sich Freudenberger gegenüber sieht. In diesem Fall gibt er sich recht gelassen, obwohl er den Ausstieg der Neu-Ulmer persönlich bedauern würde, denn der Kreis werde nicht nur durch seine mit Abstand größte Stadt geprägt, beide zusammen stellten eine sinnvolle organisatorische Einheit dar. Zudem habe der Kreis viele Millionen in der Stadt investiert. Natürlich habe Neu-Ulm das Recht zur Ausstiegsdiskussion, aber: „Die Begeisterungsstürme habe ich in der Neu-Ulmer Stadtbevölkerung noch nicht vernommen.“

Wie es mit einem möglicherweise geschrumpften Kreis weitergehen könnte, darüber mach er sich keine Sorgen: „110000 Einwohner wäre eine ganz normale bayerische Größe.“ Der Kreis müsse dann eine eigene Identität entwickeln, doch das gilt, unabhängig von einem möglichen Nuxit, schon jetzt. Doch was ist identitätsstiftend im Landkreis Neu-Ulm? Eine schwierige Frage, findet Freudenberger, auf die muss noch eine Antwort gefunden werden: „Wir haben noch keine Kernbotschaft.“ Vielleicht könnte sie gerade in der Vielfalt bestehen.

Während ein möglicher Nuxit noch Zukunftsmusik ist, war das unerwartet hohe Klinikdefizit nach der Flüchtlingskrise und dem Bürgerentscheid über die Illertisser Babystation ein weiterer Paukenschlag in Freudenbergers noch junger Amtszeit. All die Herausforderungen der vergangenen drei Jahre würden ja „normalerweise für zwei oder drei Amtszeiten reichen“. Doch man müsse die Dinge nehmen wie sie sind und dann abarbeiten, „dafür ist man ja gewählt worden“.

Doch bei aller demonstrativer Nüchternheit war Freudenberger vergangenes Jahr durchaus erschüttert, als das Rekorddefizit der Kreiskliniken ruchbar wurde. Er hielt mit seinen Emotionen nicht hinterm Berg, wirkte konsterniert. Das zu zeigen gehört aber nach seinem Selbstverständnis ebenfalls zum Amt dazu: „Man sollte vermeiden, jegliche Gefühlsregung zu unterdrücken.“ Wenn es darum geht, Schuldige zu suchen, gibt er sich allerdings zurückhaltend, denn er wolle keine „Sündenbockstrategie“ fahren. Das Problem anzupacken sei wichtiger, „als eine Person zu finden, der man das Ganze in die Schuhe schieben kann“.

Aber natürlich besteht das Leben als Landrat nicht nur aus dem Dauer-Krisenmodus. Es sei ja auch schon vieles Gutes geschaffen worden, etwa der Start der Fernwärmenetzes in Weißenhorn, auf das Freudenberger besonders stolz ist. Und gefreut hat ihn der Abschluss der Sanierungsarbeiten am Illertalgymnasium, der gestern groß gefeiert wurde, als „Fortführung der Bildungsoffensive“.

Unter dem Strich sagt Thorsten Freudenberger, trage er das das Amt gerne. Und was die Krisenbewältigung angeht: „Schwieriges ist auch schön.“