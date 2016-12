2016-12-31 08:33:00.0

Landkreis Unterallgäu Der Teufel in Person

Der eigene Vater misshandelt zwei Schwestern aus dem Unterallgäu auf brutale Weise. Heute führen sie das Leben, von dem sie damals immer geträumt haben. Doch die Vergangenheit lässt sie nicht los. Von Sandra Baumberger

Wie reagiert man, wenn sich der eigene Vater erschießt, ausgerechnet am Heiligen Abend? Sabine, die damals neun Jahre alt war, und ihre zwölf Jahre ältere Schwester Martina, die zum Schutz ihrer Familien anonym bleiben wollen, müssen nicht lange überlegen: „Erleichtert, einfach nur erleichtert“, lautet ihre Antwort. „Mein erster Gedanke war: Gott sei Dank, jetzt ist es vorbei“, gibt Sabine zu. „Und in all den Jahren danach hab ich mich an Weihnachten immer gefragt: Warum hat er das nicht schon früher gemacht?“

Wer die inzwischen 45-Jährige und ihre Schwester sieht – zwei zierliche, gepflegte Frauen, die viel Wärme ausstrahlen – würde ihnen solche Sätze nicht zutrauen. Nicht, so lange man nicht ihre Geschichte kennt, die Geschichte ihrer Kindheit, die geprägt war von brutalsten Misshandlungen. „Und dahinter war die Hölle“ lautet der Titel des Buches, in dem sie sich ihr Leid im vergangenen Jahr von der Seele geschrieben haben. Bis dahin hatten sich die Schwestern 20 Jahre nicht mehr gesehen, eigene Familien gegründet – Sabine hat drei Kinder, Martina einen leiblichen und einen Pflegesohn – und nach Kräften versucht, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. „Aber das war immer da. Im Hintergrund zwar, aber es war da“, sagt Sabine. Als sie ihre Schwester dann im vergangenen Jahr endlich wieder traf, ließen sich die Erinnerungen nicht länger beiseiteschieben.

Tagelang haben die beiden geredet. Dabei reifte die Idee, alles aufzuschreiben. „Wir wollten uns das einfach nur von der Seele schreiben“, sagt Martina. „Das tat so gut.“ Auch Sabine spricht von einem „Befreiungsschlag“. Etwa ein halbes Jahr hat der in Anspruch genommen, mehr als 400 Seiten haben die Schwestern gefüllt. Während des Schreibens haben sie beschlossen, ihre Geschichte öffentlich zu machen, „damit kein Kind mehr so etwas aushalten muss“. Sie wollen andere dazu motivieren, genauer hinzuschauen und die Hilfe anzubieten, auf die sie vergeblich gewartet haben. „Dass wir die Welt nicht retten, das wissen wir“, sagt Sabine. „Aber wenn nur einem Kind geholfen wird, haben wir schon was erreicht.“

Seit 16 Jahren führt sie im Unterallgäu das Leben, von dem sie als Kind damals im Saarland nur träumen konnte: Sie ist wie ihre Schwester beruflich erfolgreich, das Haus ist sauber und behaglich, es gibt genügend zu essen und zu trinken, vor allem aber keine Gewalt mehr, keine Schmerzen und keine Angst, die über Jahre hinweg ihre ständigen Begleiter waren. Noch heute fällt es den Schwestern schwer, ihre Eltern Vater und Mutter zu nennen.

Die Mutter sah gleichgültig zu, wenn der Vater die Kinder wieder einmal bis zur Bewusstlosigkeit verprügelte. Täglich hielt sie ihnen vor, dass sie nicht gewollt waren und kümmerte sich weder um sie noch um den Haushalt. Dafür waren die Mädchen zuständig, die deswegen oft tagelang nicht zur Schule gehen durften. Nach dem Tod des Vaters wurde es zuhause zwar ruhiger, „aber auch nicht besser“, sagt Sabine.

Den Vater beschreiben die Schwestern als gut aussehenden, charmanten Mann, der nach außen äußerst witzig und zuvorkommend sein konnte und sehr beliebt war. Zuhause war der Alkoholiker dagegen gefürchtet. „Er war der Mann der zwei Gesichter. So freundlich und nett er in der Öffentlichkeit war, so gewalttätig war er zu Hause“, schreiben die beiden in ihrem Buch. Er sei der Teufel in Person gewesen und brutalste Schläge ohne jeden Anlass an der Tagesordnung. Waren die Verletzungen so schwer, dass ein Arztbesuch unumgänglich war, erfanden die Eltern Unfälle. Als Martina mit mehreren Knochenbrüchen, einem dreifach gebrochenen Nasenbein, einer Gehirnerschütterung und zahlreichen Platzwunden auf dem Heimweg von der Schule zusammenbricht, werden die Lehrerin und die Ärzte zwar misstrauisch und raten ihr, den Täter anzuzeigen, doch geholfen wird ihr nicht. Ein anderes Mal schreibt Sabine: „Alles war voller Blut. Der Boden, die Wände, Martina, einfach alles. Auch ich. So, als wenn hier eben ein Schwein geschlachtet worden wäre.“

Einmal habe der Vater gesagt: „Ich gehe nicht wegen Verprügeln ins Gefängnis. Wenn schon, dann wegen Mord.“ Tatsächlich versetzt er die Mädchen auch mit einer Pistole und einem Gewehr in Todesangst. „Bei jedem Schlag oder Tritt unseres Vaters hoffte man, dass es dieses Mal der Letzte sein würde und man endlich einfach sterben könnte“, schreiben sie. Andere um Hilfe zu bitten, haben sie nie gewagt, überzeugt, dass niemand ihnen geglaubt hätte, welch ein Tyrann der lustige Büttenredner war – obwohl zumindest die Nachbarn geahnt haben müssen, was nebenan vor sich ging. „Wir können uns nur vorstellen, dass aus Angst niemand was unternommen hat“, sagen die Schwestern.

Beide haben als Kinder versucht, sich das Leben zu nehmen: Martina wollte von einer Brücke springen, Sabine trank eine ganze Flasche Hustensaft, in der Hoffnung, wie Dornröschen erst als Erwachsene wieder aufzuwachen, um zuhause noch besser mithelfen zu können. Später versuchte sie es noch einmal mit Tabletten, weil sie sich gedacht hatte: „Bevor er mich umbringt, bringe ich mich selber um.“

Beide überleben – und müssen Unsägliches aushalten: Ein älterer Halbbruder versucht, Martina zu vergewaltigen, und Sabine wird von der Mutter gegen Geld zwei fremden Männern überlassen, die sich im Kinderzimmer an ihr vergehen. „Ich fehlte in der Schule für mehrere Wochen. So lange mussten meine körperlichen Wunden heilen. Meine seelischen Wunden hingegen sind bis heute nicht verheilt“, schreibt sie.

Wie sie und ihre Schwester all das nicht nur ausgehalten, sondern den Weg in das ersehnte normale Leben gefunden haben, können sie sich rückblickend selbst kaum erklären. „Ich hab mir schon als kleines Mädchen gedacht: Wenn ich groß bin, hab ich’s schön“, sagt Sabine. „Das war vielleicht die Motivation. Weil ich wissen wollte, wie das ist: es schön zu haben.“ Im Flur ihres Hauses hat sie ein Bild ihrer verstorbenen Mutter aufgehängt. „Die soll sehen, was ich für eine tolle Familie habe und dass wir es geschafft haben. Es tut mir gut, ihr zu zeigen: Das konnte mir nichts anhaben.“ Und Martina ergänzt: „Wir sind genau das Gegenteil unserer Eltern. Und da bin ich stolz drauf, richtig stolz.“

Bis heute fragen sich die beiden, warum ihre Eltern sie so behandelt haben, woher dieser abgrundtiefe Hass rührte, den sie die Kinder Tag für Tag spüren ließen. „Man hat nicht gelebt, sondern versucht, zu überleben“, sagt Sabine, die den Horror ihrer Kindheit mit einem Koffer vergleicht: Wahrscheinlich werden sie und ihre Schwester ihn ihr ganzes Leben mit sich herumtragen, aber seit sie das Buch geschrieben haben, haben sie nicht mehr so schwer daran zu tragen.