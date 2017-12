2017-12-28 07:00:00.0

Au Der Teufel kommt selten allein

Die Hobby-Darsteller bringen mit einer höllisch-heiteren Komödie ihre Zuschauer zum Lachen.

„Deifi, Deifi no amoi...“ – dass ein Schnaps sogar für den Teufel Gift ist und neben wohl bekannten irdischen Ausfallerscheinungen gar in kleinsten Mengen schon „teuflische Fähigkeiten schwinden lässt“ hat beim höllisch-heiteren Schwank des Theatervereins Au für etliche Lacher gesorgt.

Bevor es jedoch für rund ein Dutzend Mitwirkende „Vorhang auf“ hieß, hatte Nervosität hinter Bühne die letzten Minuten bestimmt: „Natürlich sind wir jedes Mal wieder aufgeregt. Das Publikum ist enorm wichtig, du bekommst auf der Bühne alles mit, jeden Lacher, einfach jede Reaktion wird wahrgenommen und gibt entsprechend Sicherheit“, waren sich die „untreue Goldtalerin“ (Christine Holl) und die „demente Ungerin“ (Angelika Konrad) einig gewesen, bevor das obligatorische Glas Sekt geleert wurde und sich die Schauspieler alten Bräuchen gerecht demonstrativ gegenseitig über die Schulter spuckten.

Mit weihnachtlichen Weisen unterhielt der Musikverein Au die Zuschauer von der Empore aus. Und dann brachte der fidele Teufel Luziferius Sparifankerl in Menschengestalt – die Rolle war Giovanni Mariano auf den Leib geschrieben – das bescheidene Leben auf dem Ziegenbauernhof mit einer grauenhaften Köchin ganz schön durcheinander. Ohne bei noch vier ausstehenden Aufführungen vorab zu viel zu verraten, überschlugen sich in einer dramatischen Nacht die Ereignisse mit überraschenden Intrigen, weiblichen Verlockungen und mutigem Handeln. Es folgte ein unvermittelter Knall „mit einem Teufel wie aus dem Bilderbuch“, der die Komik des Dreiakters von Ralph Wallner auf die Spitze trieb.

Spielzeiten Weitere Aufführungen in der Josef-Weikmann-Halle gibt es am Freitag, 29. Dezember, ab 19.30 Uhr; Samstag, 30. Dezember, ab 18 Uhr; Freitag, 5. Januar, ab 19.30 Uhr und Samstag, 6. Januar, ab 18 Uhr. Karten unter Telefon 07303/929706 oder an der Abendkasse.