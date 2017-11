2017-11-15 00:36:00.0

Theater Der Wahrheit auf der Spur

Die Laiendarsteller der Vöhringer Gruppe Szenenwechsel nehmen sich in diesem Jahr einem ernsten Thema an. Sie versuchen, einen sexuellen Übergriff an einer Schule aufzuklären Von Ursula Katharina Balken

Lehrer haben mit vielerlei Problemen zu tun. Richtig schwierig wird es allerdings dann, wenn eine Schülerin behauptet, vergewaltigt worden zu sein und der vermeintliche Täter das abstreitet. Der deutsche Schriftsteller Bodo Kirchhoff hat genau das in seinem Theaterstück „Lehrernacht“ thematisiert. Die Laiendarsteller der Vöhringer Gruppe Szenenwechsel haben sich dem ernsten Thema angenommen und mit dem Stück am Samstag, 25. November, 20 Uhr, Premiere. Dieses Mal an einem ungewöhnlichen Ort – in der Uli-Wieland-Mittelschule. Andere Aufführungen finden im Illertal-Gymnasium statt.

In dem Stück des vielfach für seine Veröffentlichungen ausgezeichneten Kirchhoffs geht es um eine Schülerin, die behauptet, dass man ihr Gewalt angetan hat. Der angeschuldigte Schüler streitet dies allerdings vehement ab. Keine leichte Aufgabe für das Lehrerkollegium, der Wahrheit auf die Spur zu kommen, um entsprechende Konsequenzen ziehen zu können.

ANZEIGE

Spielleiter ist Peter Wölfli, der sagt, dass man dieses Stück schon „einmal in der Hand hatte, es aber an der richtigen Besetzung fehlte“. Diese habe die Gruppe jetzt beisammen, denn es gibt Neulinge bei Szenenwechsel. Die Probenarbeit konnte also beginnen.

Dass sexuelle Übergriffe – wie den Medien zu entnehmen ist – derzeit verstärkt Thema sind, habe die Gruppe nicht veranlasst, das Stück von Kirchhoff auf den Spielplan zu setzen, betont Wölfli. Die Aktualität des Themas habe sich so ergeben, „sie war nicht Anlass, sich mit dem Stück zu befassen“.

Die Regie teilen sich dieses Mal Peter Wölfli und Gerhard Mahler, der zudem mit auf der Bühne steht. Wölfli erklärt: „Wir wollen darstellen, wie Lehrer mit ihrer Verantwortung gegenüber den Schülern umgehen.“ Geprobt wird in der Kindertagesstätte Rappelkiste.

Wann das Theaterstück aufgeführt wird

Das Stück wird an folgenden Tagen aufgeführt: Am Samstag, 25. November, Freitag, 1. Dezember, und Samstag, 2. Dezember, jeweils ab 20 Uhr in der Uli-Wieland-Mittelschule in Vöhringen sowie am Freitag, 8. Dezember, und am Samstag, 9. Dezember, jeweils ab 20 Uhr im Illertal-Gymnasium in Illerzell.

Karten sind im Vorverkauf in der Bäckerei Wiedenmayer in der Wannengasse in Vöhringen zu haben.