2017-12-11 07:00:00.0

Vöhringen Der schönste Adventsmarkt der vergangenen Jahre

Zahlreiche Besucher strömen bei Winterwetter in die Vöhringer Budenstadt. Was sie dort erleben konnten.

Gestern ist der Vöhringer Adventsmarkt zu Ende gegangen –es war wohl einer der schönsten in den vergangenen Jahren. Denn Frau Holle hatte doch tatsächlich kräftig die Betten ausgeschüttelt: So boten Buden und leuchtende Tannenbäume ein romantisches Bild vor dem festlich illuminierten Rathaus. Da kam fröhliche Feststimmung auf, nicht zuletzt durch die zahlreichen Beiträge der Schulen, Gruppen, Vereine und Chöre.

Den Vöhringer Markt zeichnet etwas Besonderes aus – die Veranstaltung findet nicht nur unter freiem Himmel statt. Draußen warteten in hübsch geschmückten Buden allerlei Leckereien auf die Besucher. Glühwein in gemütlicher Runde, dazu ein frisch gebackenes Kiachle – das schmeckt. Wer Geschenke suchte, war im Unteren wie Oberen Foyer des Wolfgang-Eychmüller-Hauses genau richtig. Dort gab es Mützen, hausgemachte Marmelade, Modeschmuck, Taschen, Bücher und vieles mehr. Auch selbst gebastelten Weihnachtsschmuck gab’s in reicher Auswahl. Und die Foyers waren stets gut besucht, denn erstens war es draußen knackig kalt und dann gab’s ja wieder die große Modelleisenbahn, ein Magnet für kleine und große Besucher.

Wer so über den Markt schlenderte, konnte nur erahnen, wie viel Arbeit nötig war, um das alles zu initiieren. Wären da nicht die ehrenamtlichen Mitstreiter – allen voran Ursula Andiel und Thomas Spitz –, würde so ein Markt wohl kaum gelingen. Und das Ganze kostet auch Geld, schon das hübsche Karussell zum Anmieten ist recht teuer. Aber im Jubiläumsjahr der Stadt sollte es etwas Besonderes für die kleinen Besucher sein. Auch die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Gema) hält ihre Hand auf – und die mitwirkenden Vereine werden auch mit einem Obolus für ihr Engagement beim Markt belohnt. Aber Stadt und Gewerbeverein freuen sich trotz der Kosten, wenn es gelingt, ein schönes Gemeinschaftserlebnis möglich zu machen. (ub)