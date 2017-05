2017-05-09 19:00:00.0

Vöhringen Die Ämter kamen stets zum Mann

Herbert Walk aus Vöhringen übte und übt noch eine ganze Reihe von ehrenamtlichen Tätigkeiten aus. Von Ursula Katharina Balken

Es gibt drei Dinge, die für Herbert Walk aus Vöhringen typisch sind. Er ist eine Frohnatur und kann Probleme weglachen, nach dem Motto „schau ich belämmert drein, ändert das die Sache auch nicht“, er ackert gerne mit Hacke und Schaufel in seinem Garten und er trägt einen wilhelminischen Schnauzbart. Walk war und ist „multi-beamtet“, war Ortsvorsitzender der Jungen Union, leitete 16 Jahre den CSU-Ortsverband, sitzt im Stadtrat und ist Zweiter Bürgermeister der Stadt Vöhringen, hat einen Sitz im Kreistag, ist Zweiter Vorsitzender des Vereins für Stadt und Industriegeschichte, führt seit Jahren den Verein für Gartenbau und Landespflege und ist Kreisvorsitzender des Arbeitskreises für Außen- und Sicherheitspolitik. Und einen Beruf hatte er auch noch, er war 40 Jahre Offizier bei der Bundeswehr. Jetzt ist er 60 Jahre alt und in den Ruhestand verabschiedet worden.

Eine ganz schöne Anzahl von Ämtern, nach denen er sich nicht gedrängt hat. Er ist nicht der Typ, der das für seine Selbstdarstellung braucht. Aber wird er gefragt, ziert er sich nicht lange. „Warum auch, wenn es der Allgemeinheit dient.“ Denn auch Walk weiß, wie schwierig es ist, heute jemand für ein Amt begeistern zu können.

Stichwort Allgemeinheit. Wer ihn kennt, weiß, dass er sich für das Allgemeinwohl einsetzt. Er berichtet von Gesprächen auf dem Wochenmarkt, denn er ist ein leidenschaftlicher Einkäufer, braucht von Frau Gisela keinen Einkaufszettel, sondern sieht als Gartenliebhaber mit Kennermiene, was er kaufen muss. Bei der Gelegenheit sind doch manche Bürger auf ihn zugekommen, haben ihr Leid oder Unverständnis über die Stadtpolitik zum Ausdruck gebracht, es wurde auch mal gelobt, aber die meisten hatten Fragen oder wollten ihren Frust loswerden.

Walk ist ein guter Zuhörer und es entstand eine Idee, die bis heute erfolgreich ist. Er führte die Stadtgespräche ein. „Die Runde ist nie übermäßig groß bei diesen Treffen, aber als Kommunalpolitiker erfahren wir doch so manches, was den Leuten wichtig ist. Alle Vierteljahre finden diese Stadtgespräche statt und manche Anregung nimmt man mit ins Rathaus zu den Sitzungen.“

Wie ist Herbert Walk, der eigentlich Tierarzt werden wollte, zur Politik gekommen. „Über die Kolpingsfamilie. Damals war Alfred Schnitzler Vorsitzender der Jungen Union. Er fragte mich, ob ich nicht Interesse an der JU hätte.“ Walk sage, er wolle mal vorbeischauen, zwei Jahre später war er Stellvertretender Vorsitzender der JU. 1984 kandidierte er für den Stadtrat und war mit 27 Jahren einer der Jüngsten.

Heute zieht er nach 33 Jahren Bilanz. „Ich entdeckte, dass man auf lokaler Ebene wirklich etwas bewegen kann. Als Stadtrat beschließt man etwas und dann kann das Resultat der Entscheidung in einigen Jahren begutachtet werden, weil es auch umgesetzt wurde.“ Nach höheren Weihen in der Politik strebte er nie. „In der großen Politik werden Gesetze gemacht, aber man sieht nichts davon, um es mal ganz einfach zu sagen. Auf kommunaler Ebene ist das was anderes, wenn etwas fertiggestellt wurde, dann ist das der sichtbare Ausdruck der Politik vor Ort.“

Walk ist kein Mensch, der nach Macht strebt. Er sieht sich als Macher. Das ist etwas, was er von der Bundeswehr kennt. „Man muss delegieren können und ein optimiertes Zeitmanagement an den Tag legen. Dann kann man viele Aufgaben vereinen. Das geht aber nicht, wenn die Familie nicht mitmacht.“

Was den augenblicklichen Zustand der Bundeswehr angeht, da wird er ein wenig wortkarg. Er sagt nur so viel: „Die Bundeswehr ist wie eine Firma mit 170000 Beschäftigten, da kann es schon mal Probleme geben.“ Dann schneidet er das Thema Auslandseinsätze an, die er zu koordinieren hatte. „Wir saßen immer auf gepackten Koffern, weil man nie wusste, geht es irgendwo hin in ein Krisengebiet.“

Was ihn aber sehr berührt hat, war die Auflösung des Warschauer Paktes, ein wesentlicher Bestandteil, um zur Wiedervereinigung zu kommen. Noch heute sagt er fast ehrfürchtig: „Man muss sich das vorstellen, zwei Länder wurden wieder eines und das ohne Blutvergießen.“ Seine Tätigkeit bei der Bundeswehr war für ihn befriedigend, „allein deshalb, weil ich viel mit jungen Menschen zu tun hatte, so war ich immer nahe dran am Zeitgeist“.

Und schon ist er beim Thema Europa. Er ist ein überzeugter Europäer, aber er sieht auch die augenblicklichen Schwierigkeiten in der Gemeinschaft. Als Optimist glaubt er an ein „gemeinsames Weiterkommen“.

Jetzt hat er ein neues Amt. Er ist Bundeswahlkreisgeschäftsführer seiner Partei, betont aber sofort, dass es kein politisches Amt ist, sondern dass sein Aufgabengebiet rein administrativ sei. „Wie man verwaltet, habe ich bei der Bundeswehr gelernt.“ Das schönste Geschenk zu seinem runden Geburtstag war ein Blumen geschmücktes Fahrrad, nicht zum Fahren gedacht, sondern als Schmuckstück für seinen Garten. Mehr davon wird es zum 40. Stadtjubiläum geben, dann werden diese bunten Räder bunte Tupfer in der Stadt sein, ein Geschenk des Gartenbauvereins.