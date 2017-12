2017-12-11 09:51:00.0

Babenhausen Die Band SoulTouch hat mit viel Gefühl der Kälte getrotzt

Die Band „SoulTouch“ hat in Babenhausen ihre zweite CD präsentiert. Von Claudia Bader

Babenhausen Draußen war es kalt und frostig, aber im Verbindungsgang der Jugendbildungsstätte herrschte eine wärmende, stimmungsvolle Atmosphäre. „Wir spielen die Songs, die uns selber bewegen und berühren“, verriet das Ensemble „SoulTouch“ den zahlreichen Besuchern bei der Präsentation seiner zweiten eigenen CD.

Diese umfasst einen Livemitschnitt aus den Konzerten, die Cornelia Busch (Gesang), Wolfgang Förg (Klavier und Gesang) und Matthias Schmidt (Gitarre, Cello und Gesang) gemeinsam mit Freunden (Simone Krimbacher, Lisa Klingl-Schmidt und Franziska Jäger auf den Violinen, Wolfgang Schmidt am Bass und Markus Bayer am Schlagzeug) im Juni 2017 im Theater am Espach präsentiert haben.

Jedes Lied mit einer eigenen Geschichte

Laut „SoulTouch“ hat jedes der gefühlvoll vorgetragenen Lieder seine eigene Geschichte. Diese konnte das Publikum in empfindsamen, aber auch temperamentvollen Klängen auf sich wirken lassen, genießen und träumen.