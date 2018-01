2018-01-04 06:59:00.0

Memmingen Die Bereitschaftspraxis in Memmingen hat einen neuen Hausherren

Die Kassenärztliche Vereinigung übernimmt die Einrichtung nahe dem Memminger Klinikum. Auch Babenhausen fällt in deren Zuständigkeit. Was sich für Patienten und Ärzte ändert. Von Verena Kaulfersch

Die ärztliche Versorgung außerhalb regulärer Sprechzeiten soll sich weiterentwickeln. Daran arbeitet die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB), die für die Organisation des Bereitschaftsdienstes zuständig ist. Veränderungen gibt es auch im Unterallgäu. So hat die KVB die Trägerschaft für die Einrichtung beim Klinikum von dem Verein Notdienstpraxis Memmingen und Umgebung übernommen, in deren Gebiet auch Babenhausen und Umgebung liegt. Nun heißt diese Allgemeine Ärztliche Bereitschaftspraxis – dort gelten dann ab 30. Januar erweiterte Öffnungszeiten.

Bis Ende 2018 will die KVB bayernweit den Bereitschaftsdienst reformieren und dabei ein flächendeckendes Netz von Bereitschaftspraxen schaffen, erklärt Hannes Bachetzky, Fachreferent Notdienste für Südbayern bei der KVB. Ziel ist es nach seinen Worten, den Patienten feste Anlaufpunkte zu bieten, die in maximal 30 Minuten zu erreichen sind. Im Zuge dieses Prozesses hat die KVB auch Verhandlungen mit vielen Betreibern von privat betriebenen Praxen und so auch mit dem Verein Notdienstpraxis Memmingen und Umgebung aufgenommen. Dieser Zusammenschluss niedergelassener Ärzte war bislang für die Praxis beim Memminger Klinikum verantwortlich.

ANZEIGE

Nun an die KVB zu übergeben –für Vorsitzende Dr. Helga Sutter war das der richtige Weg: „Ein bayernweit flächendeckendes Netz von Praxen – das ist eine Aufgabe, die in die Hände der KV gehört: Was wir hier gemacht haben, war Vorarbeit in Eigeninitiative.“ Mit dem Betrieb der Praxis fallen nach ihren Worten viel Arbeit und auch finanzielle Belastung weg. Dennoch sehen sie und ihre Kollegen die Neuerung auch mit „einem weinenden Auge, denn wir geben damit ja ein bisschen unser Baby aus der Hand“. Zudem ist die im Juni 2015 eröffnete Praxis laut Sutter mit wertvollen Erfahrungen verbunden: „Wir sind dadurch in der Ärzteschaft ein Stück zusammengewachsen und das Wir-Gefühl hat sich sehr positiv entwickelt.“

Bis Ende Januar gelten die gewohnten Öffnungszeiten, danach wird die Praxis an sieben Tagen pro Woche Patienten versorgen. Wie berichtet gehört auch die Vergrößerung beziehungsweise Zusammenlegung von Bereitschaftsbereichen zur Reform der KVB. Die neue große Bereitschaftsdienstregion Memmingen-Mindelheim-Kaufbeuren, die laut Bachetzky aus den bisherigen Bereitschaftsdienstgruppen Memmingen, Mindelheim/Pfaffenhausen, Bad Wörishofen, Buchloe/Türkheim und Kaufbeuren entsteht, startet zum 30. Januar.

Ihre drei Bereitschaftspraxen befinden sich in Memmingen, Mindelheim und Kaufbeuren. Dabei sind Memmingen und Kaufbeuren die beiden Hauptpraxen, während in Mindelheim eingeschränktere Öffnungszeiten gelten. Die niedergelassenen Ärzte der Bereitschaftsregion sind dem Fachreferenten zufolge prinzipiell verpflichtet, in jeder der drei Praxen Dienste zu übernehmen. Um Zeiten und Orte sinnvoll festzulegen, können sie sich in der Dienstplanung miteinander abstimmen. Bisher umfasst die Dienstgruppe laut Bachetzky 98 aktive Teilnehmer, die in unterschiedlichem Umfang mitwirken – demgegenüber werden es bei der neuen Region 219 sein. Für alle Teilnehmer der neuen großen Bereitschaftsdienstregion reduziere sich durch die Zusammenlegung die Menge an Dienststunden, die der einzelne Arzt pro Jahr im Bereitschaftsdienst leisten muss, erklärt Bachetzky. Mit dieser angestrebten Entlastung will die KVB für den Ärzte-Nachwuchs auch Niederlassungen auf dem Land attraktiver machen.Was die Bereitschaftspraxis leistet:

Öffnungszeiten: Ab 30. Januar ist die Bereitschaftspraxis täglich geöffnet: Montag, Dienstag und Donnerstag, 18 bis 21 Uhr; Mittwoch und Freitag, 16 bis 21 Uhr; Samstag sowie Sonn- und Feiertag, 9 bis 21 Uhr.

Zuständigkeit: Die Bereitschaftspraxis hat den Zweck, die ärztliche Versorgung außerhalb der regulären Sprechzeiten sicherzustellen. Sie ist Anlaufstelle für Patienten mit Erkrankungen, die normalerweise ein niedergelassener Arzt behandelt und bei denen es nicht möglich ist, bis zur nächsten Öffnung der Praxis zu warten.

Hausbesuche: Für Fälle, in denen ein Patient gesundheitlich nicht in der Lage ist, die Bereitschaftspraxis aufzusuchen, gibt es zusätzlich einen Fahrdienst. Ein zweiter Arzt, der hierfür eingeteilt ist, besucht den Kranken dann für die Behandlung Zuhause.

Telefon: Zu erreichen ist der Bereitschaftsdienst unter 116 117.