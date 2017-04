2017-04-12 00:30:41.0

Verein Die Erfolgsserie der Prellballer ist nun gerissen

Bei der deutschen Meisterschaft in Bochum hatten vor allem die Damen viel Pech

Nachdem sowohl die Männer, als auch die Frauen des TSV 1862 Babenhausen in der Prellball-Bundesliga Süd die Qualifikation geschafft hatten, traten sie kürzlich in Bochum zur deutschen Meisterschaft unter den besten zwölf Teams Deutschlands an. Gespielt wurde an zwei Tagen.

Da beide Babenhauser Mannschaften starke Gruppengegner erwischt hatten – unter anderem die Meister der Bundesliga Mitte und Nord – war von Anfang an klar, dass es schwer werden würde, in die begehrte Endrunde zu kommen. Die Männer mit Michael Blume, Markus Franz, Bernd Überle und Johannes Bürgel reisten als süddeutscher Meister an. Sie begannen stark, doch der letztjährige – und wie sich später herausstellen sollte – auch diesjährige deutsche Meister, TSV Marienfelde aus Berlin, war stärker. Das Spiel ging knapp mit 27:29 verloren.

Auch im Entscheidungsspiel gegen den TV Huchfeld konnte Babenhausen die Konzentration nicht mehr aufrecht erhalten. Huchenfeld wurde stärker und siegte schließlich mit 18:15.

Am Tag darauf trat die TSV-Mannschaft dagegen wieder mit der gewohnten Sicherheit auf und holte ungeschlagen den zufriedenstellenden 7. Platz. Was in der Endrunde möglich gewesen wäre, zeigte die Mannschaft aus Huchenfeld: Diese wurde deutscher Vizemeister.

Die Damen des TSV, die mit Larissa Liening, Albina Liening, Janett Horeischi, Melanie Lobner, Darja Schewtschuk und Anna Kalischek zu sechst antraten, hatten dagegen nicht nur starke Gruppengegner, sondern auch viel Pech.

Im ersten Spiel standen sie dem TV Baden gegenüber. Die Partie verloren sie wegen ungewohnter Unsicherheiten 31:27. Der Deutsche Meister TV Sottrum, ebenso wie die Teams aus Essen und Freiburg, waren für die Damen aus dem Fuggermarkt trotz guter Leistung einfach zu stark. Die zweite Chance auf einen Sieg hatte Babenhausen dagegen im Spiel gegen Altenbochum. Der TSV war konstant dran, Altenbochum immer nur mit leichtem Vorsprung, bis sich die beste Schlagfrau aus Babenhausen, Larissa Liening, kurz vor Beginn der zweiten Hälfte unglücklich am Knöchel verletzte. Sie musste ausgewechselt werden und Altenbochum konnte mit 36:30 siegen.

Auch am zweiten Spieltag wurde den TSV-Damen die nun geschwächte Aufstellung zum Verhängnis. Im Vorkreuzspiel gegen den TV Berkenbaum begannen sie stark, konnten jedoch nicht bis zum Ende dagegen halten. Nach Abpfiff stand es 28:28, es ging in die Verlängerung. Nach weiteren 10 Minuten fehlten Babenhausen die nötigen Nerven und sie verpassten die Chance auf die Plätze 7-10 mit einem knappen 40:42-Rückstand. Nach dieser Niederlage blieben sie auch im letzten Spiel, wiederum gegen den TV Baden, chancenlos und belegten am Ende Platz 12. (fs)