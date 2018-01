2018-01-19 00:32:56.0

Die Frauen beziehen schon mal die Kabinen

Unterrother Gerätehaus wurde angebaut Von Regina Langhans

Die wichtigsten Einsätze der Feuerwehr Unterroth im zurückliegenden Jahr haben – neben ihren Rettungsaufgaben – in eigener Sache stattgefunden. Es geht um den großteils in Eigenregie erfolgten Anbau des Gerätehauses. Der Bau wurde 2016 begonnen und neigt sich langsam dem Ende zu. Kürzlich wurden die von der Fahrzeughalle abgetrennten, für Frauen und Männer unterteilten Umkleidekabinen fertiggestellt und auch schon bezogen.

Spätestens im Herbst, wenn die Unterrother Wehr ihr neues Löschfahrzeug bekommt, wollen die Kameraden das erweiterte Gerätehaus einweihen. Dann gibt es drei Stellplätze: für das Löschfahrzeug, den Mannschaftstransportwagen und den Anhänger. Im Vorjahr wurde, wie berichtet, der Rohbau fertiggestellt. Das bewerkstelligten die Kameraden größtenteils in Eigenleistung. Ebenso verhält es sich mit dem Innenausbau. Durch das Abtrennen der Umkleiden spart sich die Feuerwehr die Heizkosten für die Fahrzeughalle und die Feuerwehrleute bleiben von den Abgasen verschont. Derzeit erhält die angebaute Fahrzeughalle einen Industrieboden. Und im ersten Stock werden der Nebenraum und das Büro ausgebaut. Was noch fehlt, ist der Außenputz am Anbau sowie Pflasterarbeiten rund um das Gebäude.

ANZEIGE

Der Architekt Josef Graf informiert, dass dank der Eigenleistungen die gesamten Baukosten etwa 156000 Euro umfassen. Wobei die Gemeinde mit dem Betrag hauptsächlich Materialkosten zu begleichen habe, so Graf. „Es handelt sich um eine Summe, für die andere Bauherrn höchstens einen Rohbau hinstellen können.“ Hilfe hätten die Kameraden hauptsächlich für die Bodenplatte, den Heizungsbau und Spenglerarbeiten in Anspruch genommen. Die Wehr zählt 163 Mitglieder, davon 38 Aktive mit vier Frauen. Der Jugendfeuerwehr gehören 19 Unterrother an. (lor)