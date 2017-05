2017-05-26 00:36:57.0

Schule Die Jüngeren sollen von den Älteren lernen

Hauptausschuss will über die Einführung von Kombiklassen diskutieren

In früheren Zeiten, als es noch kein so differenziertes Schulsystem wie heute gab, war es üblich, dass in kleinen Gemeinden Kinder aus mehreren Jahrgangsstufen zusammen die Schulbank drückten. Das ist schon lange Vergangenheit. Doch jetzt gibt es ein Konzept, über das der Hauptausschuss in seiner Sitzung am kommenden Montag im Rathaus-Sitzungssaal beraten wird. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Das Projekt heißt: Einführung von Kombiklassen für das kommende Schuljahr 2017/18. Jahrgangskombinierte Klassen umfassen in der Regel Lerngruppen, die sich aus Schülerinnen und Schülern der ersten und zweiten Jahrgangsstufe beziehungsweise aus der dritten und vierten Klasse zusammensetzen. Ziel ist, dass ältere Kinder den jüngeren helfen können, sie an ihrem Wissen und Können teilhaben lassen. Das fördert die Motivation der Jüngeren.

ANZEIGE

Die erzieherische und unterrichtliche Arbeit in jahrgangskombinierten Klassen orientiert sich an dem aus dem Jahr 2000 stammenden Lehrplan. Dieser ist für das Fach Deutsch in den Stufen eins und zwei bereits jahrgangsübergreifend angelegt. Laut Lehrplan empfiehlt sich das Prinzip auch für andere Fächer. Man spricht von effektiver Unterrichtsgestaltung, den Lernprozess auf die jeweiligen individuellen Lernvoraussetzungen abzustimmen. Überschneidungen in den jahrgangsorientierten Klassen sollten „didaktisch, methodisch und organisatorisch“ aufbereitet werden, heißt es in dem Plan.

Manchmal wird das Lernen in solchen Gruppen mit dem Lernen in nicht-schulischen Bereichen wie Familie oder Freundeskreis gleichgesetzt. Wichtig bei diesem Konzept ist das Lernen in Helfer- oder auch Tutorenkreisen oder auch in Lerntandems. Im Augenblick werden in der Grundschule Illerberg 75 Mädchen und Buben unterrichtet. Mit der Thematik Kombiklassen wird sich der Hauptausschuss beschäftigen.

Darüber hinaus stehen noch auf der Tagesordnung: Ein Antrag auf Erhöhung des Stundendeputats der Schulsozialarbeiterinnen vom neuen Schuljahr und die Billigung der zweiten Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen Vöhringen und Illerrieden über die Einleitung von Abwasser durch die Gemeinde Illerrieden in die Kläranlage der Stadt Vöhringen. (ub)