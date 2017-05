2017-05-09 00:33:21.0

Wahlen Die Krippenbauer von Illerberg halten zusammen

Vorsitzender Roland Binder im Amt bestätigt. Verein ist für Ausstellung in Roggenburg verantwortlich Von Ursula Katharina Balken

Die Krippenbauer von Illerberg bilden einen Verein, dessen Mitglieder meist im Stillen schaffen. Gefragt sind sie in der Vorweihnachtszeit.

Eine ihrer schönsten und größten Aufgaben ist die Ausrichtung der großen Krippenausstellung in Roggenburg. Die zog im vergangenen Jahr 7000 Besucher an. Das berichtete Vorsitzender Roland Binder, der bei der Jahresversammlung in seinem Amt bestätigt wurde. An seiner Seite als „Vize“ hat er Roland Bruckner. Was Binder freut, ist der Zusammenhalt im Vereinsleben.

Das Ereignis zur Weihnachtszeit ist die große Ausstellung in Roggenburg, für die der Illerberger Verein die Verantwortung trage. Viel Arbeit stecke in der Ausrichtung. Aber sie lohne sich, wenn man die Besucherzahlen betrachtet.

Was ist eine Krippe ohne Stall? Um den richtig bauen zu können, gab es in Illerberg einen Kurs mit Michael Metz aus Ichenhausen. Die Teilnehmerzahl sei zufriedenstellend gewesen, sagte Binder.

Bei der Obmänner-Zusammenkunft des Krippenverbandes im vergangenen Sommer wurden die Tätigkeiten der Vereine genauer betrachtet und der voraussichtliche Haushalt diskutiert.

Eine Krippenwallfahrt nach Stein am Rhein wurde abgesagt, die hohen Tagesgebühren waren der Grund. Dafür ging es zur Landestagung nach Fulda, allein schon der Gottesdienst im Dom sei ein Erlebnis gewesen. Im September wurden wieder Schnitz- und Informationsabende begonnen. Die werden gut angenommen, weil das Schnitzen für immer mehr Menschen von Interesse sei, fand Binder.

In der Vorweihnachtszeit herrscht Hochsaison. Krippen werden in den Donau-Iller Werkstätten in Senden aufgebaut, im Caritas-Centrum Vöhringen, zum Adventsmarkt in Vöhringen mit Schnitzvorführungen, in der Kapelle in Illerberg wie auch in der Sparkasse Vöhringen.

Dank sagte Binder all denen, die mit ihrer Hilfe die Vereinsarbeit bereichert haben, vor allem, wenn es um den Aufbau der Roggenburger Krippenausstellung geht. „Dass die Stadt Vöhringen die Krippenfreunde stets unterstützt, verdient unseren Dank.“

Anstehende Termine sind am 10. Juli eine erweiterte Vorstandssitzung des Landesverbandes, am 23. September eine internationale Krippenwallfahrt nach Salzburg und die im November stattfindende Landestagung in Ichenhausen. Außerdem findet das 100-Jahr-Jubiläum des Verbandes Bayerischer Krippenfreunde statt.

Geehrt wurden für 40-jährige Vereinszugehörigkeit Hubert König, Alfred Huber, Josef Günzer. 25 Jahre dabei sind Armin Stetter, Anneliese Stark, Roman Schmid, Georg Hefele, Walburga Amann, Roland Bruckner, Leo Barisch und Roland Binder.